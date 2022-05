美司法部指在美華人異見領袖涉為北京刺探情報

【有線新聞】

美國司法部起訴5人,指他們是中國國安部間諜,監控身處美國的中國異見人士,包括香港民運人士。在北京,中國外交部堅決反對美方抹黑。

被起訴的包括73歲王書君,是知名學者和作家,94年以訪問學者身份到美國,之後入籍成為美國公民,並在紐約協助創立反共民運組織「紀念胡耀邦趙紫陽基金會」,並擔任副會長。

起訴書指王書君2011年起利用自己在華僑和民運社群的身份和地位,為中國國家安全部秘密收集香港、台灣、新疆、西藏的異見人士情報,再提供予同案的另外4名被告賀鋒、紀杰、李明和呂可清。他們是中國國安部聯絡人,至今仍然在逃。

起訴書指王書君透過加密通訊應用程式、電郵與對方聯絡,雙方又會在中國會面,將收集到的訊息,包括與異見人士的對話內容、民運人士和人權組織活動細節等,記錄到電郵「日記」,再交予國安部查閱。

當局早於3月拘捕王書君,懷疑他為中國政府充當代理人,在其家中發現逾160篇「日記」。

案情又指他報告的人當中至少涉及一名香港民運人士,起訴書稱為「香港異見者一號」,提到2016年王書君在指使下,接觸異見人士活動的出席者,當中包括一名香港民運人士。

起訴書指這名民運人士是著名律師、民主黨兼支聯會前主席,曾任立法會議員,及後被中國政府拘捕。

在北京,中國外交部表示不了解案件具體情況,強調中方一貫要求中國公民,遵守所在國的法律法規,堅決反對美方毫無根據污衊抹黑中方。

