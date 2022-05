烏方冀戰俘交換鋼鐵廠士兵惟俄方稱查戰爭罪行

【有線新聞】

烏克蘭守軍陸續撤出亞速鋼鐵廠,抵達親俄武裝控制區,但命途未明。烏克蘭形容他們是英雄,希望能用俄軍戰俘交換他們,但俄羅斯政府稱會審問這批武裝分子調查有否觸犯戰爭罪行。

俄羅斯國營電視台播出片段,烏克蘭部隊從亞速鋼鐵廠準備離開,當中有女兵。還有傷兵靠同袍用擔架抬走,部隊在撤出這個馬里烏波爾最後據點前先接受俄軍檢查。

這批烏克蘭守軍被圍困兩個多月,最終放棄抵抗,約260人先在周一撤離。周二再有人撤走,車隊跟隨俄軍軍車駛出鋼鐵廠,按俄烏雙方協議前往東部頓巴斯親俄分子控制的地區。

烏克蘭指這個安排別無他選,形容他們是英雄,期望稍後與俄方交換戰俘;又表示正盡力營救留在鋼鐵廠的人,行動結束前不會透露人數。

俄羅斯總統普京說會根據國際準則對待撤離的烏克蘭士兵,不過俄方有調查單位表示會審問所有武裝分子,調查烏克蘭在頓巴斯對平民所犯罪行。

據報檢察官提請最高法院,將廠內大部分烏克蘭守軍所屬的亞速營定性為恐怖組織。有國會議員更形容,亞速營成員是納粹罪犯,不可交換,甚至要處死他們。

隨著烏克蘭守軍離開鋼鐵廠,意味一度成為烏克蘭抵抗力量象徵的馬里烏波爾全面淪陷。俄軍獲取開戰以來最大勝利,建立連接克里米亞及頓巴斯的陸路走廊。

不過俄軍控制下的馬里烏波爾已面目全非,為攻佔這裏,俄軍不惜摧毀基建、物流和能源系統、水電供應設備和醫院等設施,市內約七成居民已逃離家園。

