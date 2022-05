水電費等有加價趨勢 有何方法省錢

【KTSF 梁展穎報導】

暑假就快來臨,數十萬的市民可能面臨非常昂貴的水電費,水、電、煤氣和倒垃圾費都有加價的趨勢,有何方法可以省錢?

生物多樣性中心總監Jean Su說:「很不幸,對那些付不起電費的家庭,這個夏天會很傷心很要命。」

天然氣市場因素導致能源與電力費用上漲,俄烏戰爭令情況更差。

紐約公共設施條例計劃的Richard Berkley說:「我的賬單比去年同期貴三倍,那些生活精打細算的人,這可是超出預算。」

有五個方法可以在暑假節省水電費,第一使用洗碗機,雖然使用電力但節省能源和水。

加州能源委員會說,用洗碗機,每年可以節省平均5千加侖的水,而讓碗碟的水在空氣中自然乾,可以節省洗碗機的能源50%。

第二,不開冷氣,改用風扇,一個風扇的耗電量只有中央冷氣的一成。

第三個方法是轉用環保燈泡,和發白熱光的燈比較,LED燈泡省電最少七成。

第四用凍水來洗衣服,因為用來洗衣服的電力,有九成用於加熱水。

第五個方法是檢查通風口,因為通風管道穿洞、堵塞和有裂縫,可以令空氣調節系統H-VAC的效率降低20%。

