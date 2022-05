台灣累計確診人數過百萬 陳時中料死亡率續升

【有線新聞】

台灣新增新型肺炎本地個案突破9萬宗,累計確診人數超過一百萬。

台灣星期四新增90300多宗本地個案,新北市佔24000多宗,而有7000多宗的台中市就宣布下星期一暫停實體上課一星期,改為遙距教學,另有47宗輸入個案,再有59人死亡。

據流行疫情指揮中心統計,台灣至今累計確診人數為107萬多人,累計死亡人數1200多人。指揮官陳時中表示現時的死亡率大約在千分之0.32至0.33左右,預計還會上升,但希望可以控制在千分之一內,他又否認醫療系統崩潰。

疫情持續有人依靠醫學,有人寄託信仰,南投市一間醫院附近近期傳出誦經的聲音,不過由於日夜不斷傳出,民眾覺得可疑。

有南投市民稱:「有點像在走奈河橋感覺,旁邊又是癌症中心,又在急診室旁邊,我相信路人走過去,都有點毛骨悚然。」

當局調查後發現,原來有人偷偷將一個太陽能唸佛機裝在路牌上面,環保部門正追緝放置的人,可能涉嫌觸犯棄置廢物法例,最高罰款6千元新台幣。

