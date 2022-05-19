台灣累計確診人數過百萬 陳時中料死亡率續升

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台灣新增新型肺炎本地個案突破9萬宗，累計確診人數超過一百萬。

台灣星期四新增90300多宗本地個案，新北市佔24000多宗，而有7000多宗的台中市就宣布下星期一暫停實體上課一星期，改為遙距教學，另有47宗輸入個案，再有59人死亡。

據流行疫情指揮中心統計，台灣至今累計確診人數為107萬多人，累計死亡人數1200多人。指揮官陳時中表示現時的死亡率大約在千分之0.32至0.33左右，預計還會上升，但希望可以控制在千分之一內，他又否認醫療系統崩潰。

疫情持續有人依靠醫學，有人寄託信仰，南投市一間醫院附近近期傳出誦經的聲音，不過由於日夜不斷傳出，民眾覺得可疑。

有南投市民稱：「有點像在走奈河橋感覺，旁邊又是癌症中心，又在急診室旁邊，我相信路人走過去，都有點毛骨悚然。」

當局調查後發現，原來有人偷偷將一個太陽能唸佛機裝在路牌上面，環保部門正追緝放置的人，可能涉嫌觸犯棄置廢物法例，最高罰款6千元新台幣。

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