青少年心理健康專題：沉默的風暴（二）

【KTSF 毛皓延報導】

繼續青少年心理健康專題,舊金山(三藩市)校區有一項同輩輔導試驗計劃,這項計劃為學生提供訓練,讓受情緒困擾的學生可以向年紀相若的青少年傾訴,提供一個絕對安全、保密的空間,讓青少年互相幫助。

華人進步會青年領袖計劃的成員,每個星期都會聚首,其一個討論的主題是鼓勵青少年互相幫助,上集提到的黃文軒,與另外一個學生陳靜怡,就是在這裡認識到舊金山聯合校區於他們學校試驗推行的同輩輔導計劃Our Healing In Our Hands(OHIOH)。

陳靜怡與黃文軒一樣,希望能通過同輩輔導計劃,幫助受情緒困擾的同學,她說過去曾經有朋友找她傾訴。

陳靜怡說:「人都有壓力大的時候,這個時候我的朋友就會來找我傾訴,說說發生了什麼事,我可能給不到他們很好的建議,但是我也可以在旁邊當一個聆聽者。」

陳靜怡相信,計劃可以於學校提供一個安全的空間,讓受情緒困擾的學生與年紀相若的青少年傾訴、舒緩壓力,對於在提供輔導期間,對方可能會提及太沉重的話題,從而影響她自己的心情,她就表示有過這樣的顧慮。

陳靜怡說:「如果他告訴我一件很敏感的事,我不會承受不了或者壓力太大,我只是會擔心,我可不可以給出他們所需的幫助。」

同樣是青年領袖計劃的成員王加寧,過去參與同輩輔導計劃擔任學生健康大使,對於陳靜怡的擔憂,他說自己都有過相同的顧慮。

王加寧說:「在參加計劃前,我毫無疑問的害怕過,他們有天會跟我提起他們將要做什麼事,令我不知道如何去回應,又或者不知道如何幫忙。」

王加寧說,訓練有教他如何應對同學打算傷害自己、或別人傷害他們,又或者同學想傷害別人的時候。

每當這些情況發生,他都必須要將個案上報,除此之外,學生之間的對話是絕對保密。

王加寧說:「我們一定會先問對方,是否在一個安全、可以談話的地方,因為以前疫情我們在網上進行輔導,他們在家裡,我們想確保他們在家中傾訴時,沒有其他人會聽到對話內容,保證所有事情都是保密。」

同輩輔導計劃由學生提供心理輔導,最簡單的做一個聆聽者、安慰同學,或者是訂立短期目標、引導他們等等。

負責監督同輩輔導計劃的學校輔導員Ian Michael Enriquez指,雖然計劃由學生主導,而提供的輔導看似簡單,但其實很多時從計劃得益的學生,只是單單需要一個人去聆聽他們的煩惱。

Ian說:「受困擾的學生,往往是正尋求歸屬感的一群,他們只是需要與他人連繫。」

Ian說,如果學生需要輔導以外的資源,例如需要醫生或藥物治療,可以向學校的輔導員溝通了解,但他相信很多人只是需要一個聆聽者。

對於這個說法,王加寧就十分同意,認為向成年人傾訴會有壓力,相反朋輩之間就會更有安全感,跟學校輔導員相比,學生面對他是明顯更開放的。

王加寧說:「他們會分享更多個人經驗,也相信我們之間的對話是保密的,我覺得聆聽者的年齡是關鍵。」

Ian表示,推行計劃前,學校提供的資源較有限,學生只可以尋求學校輔導員,同輩輔導計劃不只幫助了受困擾的學生,亦培養了一群有願景的學生領袖。

Ian說:「現在我看到一群想改變現狀的學生,我看到他們之中想這件事成真的決心,我在學生領袖中看到很大的改變。」

