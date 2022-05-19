青少年心理健康專題：沉默的風暴（一）

【KTSF 毛皓延報導】

時下年輕人面對種種壓力，除了學業、人際關係等等的因素，疫情肆虐亦是影響他們心理健康的原因，青少年作為脆弱的一群，他們的心理健康都往往受忽視，本台將一連兩集為大家帶來探討青少年心理健康的專題：沉默的風暴。

自疫情開始，種種防疫措施為市民帶來不少困擾，其中一項不可忽視的，就是市民的心理健康，而受情緒困擾的亦不乏年輕一代，學生除了學業壓力，還有其它因素會影響他們的情緒，心理健康就猶如沉默的風暴，年輕人在父母眼中可能看似正常，但他們是否真的表裡如一呢？

就讀高中的黃文軒，前幾年與家人從香港搬到美國，卻剛剛碰上疫情爆發，長時間留在家中，去到一個新地方卻無法認識新朋友，缺乏正常社交之下，開始情緒低落。

黃文軒說：「無法接觸這裡的校園生活，所以當時我發覺，如果想跟其他同學或老師溝通，或者想認識新朋友就好難，所以那時隔離的時間，我就覺得很孤獨。」

他說能夠克服孤單，除了於社區組織認識一班新朋友，還會與香港的朋友聊天。

除了人際關係，早前面對升學試，有時無法跟上課堂進度，他說疫情期間上網課影響學習，令他感到壓力都頗大。

黃文軒說：「我知道有好多人，最少是一開頭的時候有很多困難，而有些科目亦是不合格的。」

他說現在的學生，學業壓力普遍都很大，尤其是早兩年考升學試的時候，因為疫情，尋求老師解答學業上的問題變得困難，除此之外，他上學的書包平時裝有平板電腦及一大堆書，加起來就是20磅。

種種的壓力，令黃文軒明白心理健康有多重要，提升心理健康，校園生活都能夠得以改善。

黃文軒說：「曾經有幾次，我都會有朋友來跟我傾訴，生活壓力、或者學校的壓力，或者是情感的問題。」

但就不是每個人都有一個空間，去讓他們互相傾訴。

黃文軒說：「但是我知道，很多人都沒有像我一樣，有朋友或者家長、父母，這些方面的支援去溝通心理上的問題。」

學生於疫情期間留在家中，除了於復課之前，上網課有困難，情緒亦受到壓抑，黃文軒說，同學之間，很多時都面對著相同困擾，很多年輕人都不傾向跟家庭成員或長輩傾訴，反而與朋輩聊天會覺得更安心。

黃文軒說：「如果可以選擇不用跟老師溝通，直接跟其他同學溝通心理上的問題，可能會較容易，或者同學間會較安心，去解決自己的心理問題。」

黃文軒說，新一代對於情緒病接觸多了，對於心理健康的了解亦多了，會比較開放去談及情緒問題。

黃文軒說：「因為我覺得每人都會面對情緒，或者心理上的困難。」

自己有過相關的經驗，令他了解到正視心理健康的重要，所以他都希望能夠運用自己的經驗，協助其他的同輩。

而黃文軒的學校就正正有一項試驗計劃，為學生提供心理輔導訓練，黃文軒對這個計劃亦有很大興趣。

黃文軒說：「我在這方面也幾興奮，我想去幫助到其他同學，了解他們自己的心理功能或問題。」

他表示十分期待參與計劃，希望學校會交付更多責任予學生。

黃文軒說：「心理健康運動可以幫其他人，面對關於自己情緒、精神與心理問題，就好像我自己面對自己的心理問題，所以我就決定參與這個運動。」

青少年心理健康專題：沉默的風暴（二）

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