青少年心理健康專題：沉默的風暴（一）

【KTSF 毛皓延報導】

時下年輕人面對種種壓力,除了學業、人際關係等等的因素,疫情肆虐亦是影響他們心理健康的原因,青少年作為脆弱的一群,他們的心理健康都往往受忽視,本台將一連兩集為大家帶來探討青少年心理健康的專題:沉默的風暴。

自疫情開始,種種防疫措施為市民帶來不少困擾,其中一項不可忽視的,就是市民的心理健康,而受情緒困擾的亦不乏年輕一代,學生除了學業壓力,還有其它因素會影響他們的情緒,心理健康就猶如沉默的風暴,年輕人在父母眼中可能看似正常,但他們是否真的表裡如一呢?

就讀高中的黃文軒,前幾年與家人從香港搬到美國,卻剛剛碰上疫情爆發,長時間留在家中,去到一個新地方卻無法認識新朋友,缺乏正常社交之下,開始情緒低落。

黃文軒說:「無法接觸這裡的校園生活,所以當時我發覺,如果想跟其他同學或老師溝通,或者想認識新朋友就好難,所以那時隔離的時間,我就覺得很孤獨。」

他說能夠克服孤單,除了於社區組織認識一班新朋友,還會與香港的朋友聊天。

除了人際關係,早前面對升學試,有時無法跟上課堂進度,他說疫情期間上網課影響學習,令他感到壓力都頗大。

黃文軒說:「我知道有好多人,最少是一開頭的時候有很多困難,而有些科目亦是不合格的。」

他說現在的學生,學業壓力普遍都很大,尤其是早兩年考升學試的時候,因為疫情,尋求老師解答學業上的問題變得困難,除此之外,他上學的書包平時裝有平板電腦及一大堆書,加起來就是20磅。

種種的壓力,令黃文軒明白心理健康有多重要,提升心理健康,校園生活都能夠得以改善。

黃文軒說:「曾經有幾次,我都會有朋友來跟我傾訴,生活壓力、或者學校的壓力,或者是情感的問題。」

但就不是每個人都有一個空間,去讓他們互相傾訴。

黃文軒說:「但是我知道,很多人都沒有像我一樣,有朋友或者家長、父母,這些方面的支援去溝通心理上的問題。」

學生於疫情期間留在家中,除了於復課之前,上網課有困難,情緒亦受到壓抑,黃文軒說,同學之間,很多時都面對著相同困擾,很多年輕人都不傾向跟家庭成員或長輩傾訴,反而與朋輩聊天會覺得更安心。

黃文軒說:「如果可以選擇不用跟老師溝通,直接跟其他同學溝通心理上的問題,可能會較容易,或者同學間會較安心,去解決自己的心理問題。」

黃文軒說,新一代對於情緒病接觸多了,對於心理健康的了解亦多了,會比較開放去談及情緒問題。

黃文軒說:「因為我覺得每人都會面對情緒,或者心理上的困難。」

自己有過相關的經驗,令他了解到正視心理健康的重要,所以他都希望能夠運用自己的經驗,協助其他的同輩。

而黃文軒的學校就正正有一項試驗計劃,為學生提供心理輔導訓練,黃文軒對這個計劃亦有很大興趣。

黃文軒說:「我在這方面也幾興奮,我想去幫助到其他同學,了解他們自己的心理功能或問題。」

他表示十分期待參與計劃,希望學校會交付更多責任予學生。

黃文軒說:「心理健康運動可以幫其他人,面對關於自己情緒、精神與心理問題,就好像我自己面對自己的心理問題,所以我就決定參與這個運動。」

青少年心理健康專題:沉默的風暴(二)

