南灣聖荷西市一名鋼琴教師,涉嫌在南灣教鋼琴時非禮一名學生,在當局發出拘捕令後,週三自行到Los Altos警局自首。

Santa Clara縣地檢署審閱案情後,向懷疑涉案的63歲聖荷西男子James Robert Cannon發出拘捕令,Los Altos警方稍早接報,指Cannon在教琴期間非禮一名十來歲的學生。

警方表示,本案暫時沒有其他受害人。

警方呼籲民眾如能對案件提供更多消息,或可能是其中一名受害人,請與警方聯絡,電話:(650) 947-2810,或電郵到:cshearer@losaltosca.gov

