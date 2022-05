【KTSF】

加州公路巡警局透露,週三晚位於東灣奧克蘭(屋崙)的州際580公路東行線發生槍擊案,有多人中槍受傷。

警方於晚上8時20分接獲舉報,指580公路東行線位於Seminary Avenue的路段發生車禍受傷意外,警員到場了解後發現,涉事的車輛在發生車禍前,曾被人開槍射擊。

當時有多人身處該輛汽車中,當中有人中槍,有人因車禍受傷,所有人已被送院治療,暫時未知情況如何。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡加州公路巡警局,電話:(707) 917-4491。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。