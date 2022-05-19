醫護、患者和社區人士發起拯救Laguna Honda醫院集會（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

為低收入人士提供長期護理照顧的舊金山（三藩市）Laguna Honda醫院因違規問題，失去聯邦經費，週三一眾醫護人員、患者和社區人士發起名為「SAVE Laguna Honda」的集會。

Laguna Honda是全國最大的專業護理機構之一，由市政府管理，醫院內照顧700多名病人，當中大多數都是低收入人士，Medicare/Medicaid聯邦醫療計劃為醫院3分之2以上的服務提供資金。

事緣是該醫院去年7月報告發生兩宗病人過度用藥事件，其後在10月，當時州調查員表示，在醫院的大樓內發現違禁品，例如打火機和吸毒用具，這些發現導致州政府監管機構將Laguna Honda醫院視為不達標，並啟動為期六個月的糾正計劃，該計劃4月14日結束。

其後州衛生官員的檢查，又發現與手部衛生、記錄文件以及感染預防有關的問題，當時觸發聯邦監管人員中止聯邦對該醫院的（CMS）經費撥款。

醫院在當時停止接收新患者，但院方的加州牌照則不受影響，上月院方繼續獲得經費30天，同時市衛生官員指會重新申請聯邦和加州醫補計劃，並致力解決問題。

事隔一個月，院方就指儘管目前正在積極努力重新獲得認證，但醫院已制定計劃，關閉和轉移病人到其他治療中心，甚至轉移外州。

在週三中午12點，一眾前線醫護人員、醫院患者、家屬、社區人士，以及SEIU 1021工會在醫院外舉行集會，舊金山市長布里德和市參事佩斯亦有份參加。

市長布里德指，因為自己患有老人癡呆症的祖母住在該醫院，所以已經來醫院14年，她親眼看見護士對她祖母的關懷，她又提到院方疫情期間，只有6名病人染疫死亡，她對院方提供的照護感到自豪。

市長布里德說：「這項工作具有挑戰性，我們知道有時可能有錯誤，我們可能無法全都捕捉到，但這不是理由，沒有理由關閉重要設施，如Laguna Honda醫院。」

醫院聲明就承諾醫院會保持開放，並且會滿足聯邦要求，盡一切可能令醫院重新獲得認證，並確保至關重要的聯邦資金可以繼續保護700名患者同家人，以及1,800名醫院工作人員。

醫院行政總監Michael Phillips指，員工已經開始評估每個病人的需求，以確保他們在另一個設施中獲得適當安置。

Phillips說：「我們將確保這個地方繼續存在，逾150年來，很多生命都注在其中，我們將注入自己，並確保獲得該設施的重新認證。」

他將重新認證這一過程，比作重新開一家新醫院，並指市府聘請一個有重新認證經驗的諮詢團隊。

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