國會本週審議三法案 包括撥款緩解嬰兒配方奶粉短缺

【KTSF 朱慧琪報導】

國會在本週將會審議三項法案,包括撥款緩解嬰兒配方奶粉短缺、支持烏克蘭,並幫助仍然在從Covid大流行中恢復的小企業。

本週,國會將審議的三項法案包括支持烏克蘭、緩解目前嬰兒配方奶粉短缺,以及幫助小企業從疫情中恢復,參議院預料會在週五通過支援烏克蘭的撥款法案。

俄亥俄州共和黨參議員Rob Portman說:「兩黨在參眾兩院大力支持這筆撥款,但也確保我們有效監督對烏克蘭的援助。」

對於國會正在考慮的另外兩項撥款法案,要得到兩黨的支持可能有點困難。

肯塔基州共和黨參議員Rand Paul說:「現在同樣用大筆錢,500億給餐廳,這些餐廳遭到狂熱的民主黨政府及其法令傷害。」

參議院多數黨領袖舒默正在加快追蹤撥款進度,以幫助仍在恢復中的餐廳、酒吧以及小企業,而要獲得法案過關所需的60票似乎不太可能,一些共和黨人支持它,但是民主黨西維州聯邦參議員Joe Manchin就說,他可能不會支持。

在眾議院內, 眾議院多數黨領袖Steny Hoyer說:「國內有些母親正尋求幫助,我們不會迫她們獨自面對。」

民主黨想撥款2800萬以緩解嬰兒配方奶粉短缺,其中大部份撥款將支付FDA員工用作檢查生產設施的費用,共和黨籍德州聯邦參議員John Cornyn就認為,專注於供應鏈可能更有效。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。