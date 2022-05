民調顯示七成選民認為舊金山正邁向錯誤方向（視頻）

【KTSF】

舊金山商會一項對500位選民所做的調查顯示,超過七成的受訪者認為,舊金山正邁向錯誤的方向。

調查顯示,只有兩成受訪者認為,舊金山朝正確方向前進,七成六認為是錯誤的方向,更有高達八成三的受訪者認為,舊金山的犯罪越來越嚴重。

選民認為治安跟犯罪是最主要的議題,比兩年前多出一倍。

舊金山市長布里德對於這個民調結果並不意外,在她提出的預算案中,公眾安全是首要之務。

舊金山說:「我需要你們幫忙,為警察預算催生,每年我提出警察學校,但是都被市議會砍掉,我們需要改變。」

大部份的受訪選民希望看到更多的警察,有一半的選民希望能夠搬離舊金山,治安差是主因,另外67%的受訪選民說,會支持罷免地檢官博徹斯。

另外,有鑑於近年針對種族的罪行,特別是過去週末於紐約發生針對非洲裔的槍擊案,舊金山一群官員與社區領袖舉行集會,譴責任何基於膚色的歧視及暴力行為,他們都提及任何的歧視行為是不能容忍。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。