民調顯示七成選民認為舊金山正邁向錯誤方向（視頻）

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舊金山商會一項對500位選民所做的調查顯示，超過七成的受訪者認為，舊金山正邁向錯誤的方向。

調查顯示，只有兩成受訪者認為，舊金山朝正確方向前進，七成六認為是錯誤的方向，更有高達八成三的受訪者認為，舊金山的犯罪越來越嚴重。

選民認為治安跟犯罪是最主要的議題，比兩年前多出一倍。

舊金山市長布里德對於這個民調結果並不意外，在她提出的預算案中，公眾安全是首要之務。

舊金山說：「我需要你們幫忙，為警察預算催生，每年我提出警察學校，但是都被市議會砍掉，我們需要改變。」

大部份的受訪選民希望看到更多的警察，有一半的選民希望能夠搬離舊金山，治安差是主因，另外67%的受訪選民說，會支持罷免地檢官博徹斯。

另外，有鑑於近年針對種族的罪行，特別是過去週末於紐約發生針對非洲裔的槍擊案，舊金山一群官員與社區領袖舉行集會，譴責任何基於膚色的歧視及暴力行為，他們都提及任何的歧視行為是不能容忍。

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