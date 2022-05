【KTSF】

如果大家今年夏天會外出旅遊的話,無論是境外還是在美國境內,聯邦疾控中心(CDC)都建議在起飛前幾天進行病毒檢測。

疾控中心建議,所有旅客,無論是否已接種疫苗,在出發前3天內進行檢測,在更新建議之前,中心的建議不包括國內旅行人士,同時中心仍建議在乘搭公共交通工具時要戴口罩。

對於在境外旅遊的人士,CDC指防疫出入境要求,可能因國家或地區而異,建議民眾了解目的地的相關規定,返回美國時,兩歲或以上的旅客必須出示檢測陰性的證明,或過去90天內新型肺炎康復的文件,檢測必須在回程前不超過一天完成。

對於未打齊針的境外旅遊的人士,疾控中心建議在回家後自行隔離檢疫5天。

