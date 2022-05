CDC鼓勵民眾室內戴口罩 預計染疫住院及死亡數字反彈

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦疾控中心(CDC)鼓勵民眾在室內戴口罩,並預計在未來四星期,染疫住院以及死亡人數會反彈上升。

CDC總監Rochelle Walensky說:「在社區傳播水平高的地區,每個人都應該做好防疫措施,在室內戴口戴。」

CDC指,全美有超過32%的人,住在社區傳播水平中至高的地區,CDC呼籲那些人在公共室內場所戴口罩。

而根據CDC最新預測,一個月後會有多11,000人染疫死亡,意味著每日的死亡人數會多80人,而加州是其中一個州份,死亡個案會急增。

疫情至今,在全國已經奪去超過100萬名美國人的性命,而CDC也預測,染疫住院人數會在未來四週內上升,每日會額外多1,300人至11,000人住院。

與此同時,白宮的防疫應對協調員Ashish Jha週三表示,抗病毒藥物Paxlovid在美國的使用率急劇增加。

Jha說:「使用Paxlovid的數字急劇增加,在上個月有約四倍增長,最新預估,每日約有2萬個處方Paxlovid分發。」

他補充,政府在購買抗病毒藥物和其他治療藥物方面做得好,為鼓勵使用Paxlovid,政府准許藥房向聯邦政府直接訂購,並簡化了訂購流程,確保醫生了解誰合資格使用該藥。

