CDC鼓勵民眾室內戴口罩 預計染疫住院及死亡數字反彈

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦疾控中心（CDC）鼓勵民眾在室內戴口罩，並預計在未來四星期，染疫住院以及死亡人數會反彈上升。

CDC總監Rochelle Walensky說：「在社區傳播水平高的地區，每個人都應該做好防疫措施，在室內戴口戴。」

CDC指，全美有超過32%的人，住在社區傳播水平中至高的地區，CDC呼籲那些人在公共室內場所戴口罩。

而根據CDC最新預測，一個月後會有多11,000人染疫死亡，意味著每日的死亡人數會多80人，而加州是其中一個州份，死亡個案會急增。

疫情至今，在全國已經奪去超過100萬名美國人的性命，而CDC也預測，染疫住院人數會在未來四週內上升，每日會額外多1,300人至11,000人住院。

與此同時，白宮的防疫應對協調員Ashish Jha週三表示，抗病毒藥物Paxlovid在美國的使用率急劇增加。

Jha說：「使用Paxlovid的數字急劇增加，在上個月有約四倍增長，最新預估，每日約有2萬個處方Paxlovid分發。」

他補充，政府在購買抗病毒藥物和其他治療藥物方面做得好，為鼓勵使用Paxlovid，政府准許藥房向聯邦政府直接訂購，並簡化了訂購流程，確保醫生了解誰合資格使用該藥。

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