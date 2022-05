方李邦琴家族在亞洲藝術博物館捐贈啟動展台（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山亞洲藝術博物館週三有一場「謹記與重振亞裔精神」活動,肯定亞裔在美國的貢獻,知名僑領方李邦琴的家族基金會正式在博物館內捐贈一個啟動展台,讓亞裔藝術家有一個專門的空間可以展示作品。

5月是亞太裔傳統月,包括加州財務長馬世雲和舊金山市長布里德等大批民選官員和社區人士,週三齊聚在舊金山亞洲藝術博物館,出席由方李邦琴基金會舉辦的「謹記與重振亞裔精神」活動,頒發美國貢獻獎和美國成就獎共四個獎,給包括柏克萊加大傑出名譽教授胡正明在內的四位亞裔人士。

獲獎的鐵路華工後代表示,昔日華裔移民的歷史,並未在美國的教科書上記載,有色人種對於歷史的感受,跟白人很不同。

鐵路華工後代及歷史學家Connie Young 說:「我們的歷史都是從父母和祖父母敘述的故事得來的,講述他們的掙扎、困難、戰鬥、失去和得到。」

談到疫情期間的仇亞犯罪,與會人士都表示痛心。

舊金山市長布里德說:「針對亞太裔的仇恨,真的不僅試圖要摧毀社區,也要摧毀我們試圖建立,要把社區凝聚起來的跨文化橋樑。」

方李邦琴基金會主席方李邦琴說:「我跟你們很多人一樣,有強烈的感覺,要做點甚麼去糾正這個錯誤的趨勢。」

為了對抗仇亞情緒升高趨勢,方李邦琴除了舉辦活動,表揚亞裔的貢獻,更向亞洲藝術博物館捐贈Fang Family Launchpad啟動展台。

方李邦琴說:「這個目的是要提供一個公共空間,給所有新興和現代亞裔藝術家,在這裡展現他們的才華。」

展台位於博物館內二樓,週三揭幕後便正式對外亮相,第一批展品包括來自中國上海的藝術家劉建華2016年的作品混合體,用瓷、鋼和塑料線將多元的字體混合在一起,另外還有美國藝術家Afruz Amighi的作品My House, My Tomb,這幅作品的靈感來自印度知名景點泰姬瑪哈陵。

這個舞台是為了要展現美國的多元文化,並且讓亞裔的藝術家有這個舞台,能夠展現他們的作品。

布里德稱許方李邦琴此舉有助於多元社區的溝通。

布里德說:「對話不能只在發生問題時展開,對話必須是持續性的,關於歷史挑戰的教育,需要被擺在前面,這樣我們才不會重蹈覆轍。」

活動上還出現感人的一幕,獲獎人胡正明介紹患有唐氏症的兒子,上台將他的畫作贈送給今天的主人,讓在場人士感受到藝術帶來的溫暖。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。