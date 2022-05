全美亞裔總商會再發補助金幫助餐館業主（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

為了幫助在掙扎中的亞太裔餐館業主,全美亞裔總商會今年再度分發2.5到10萬的補助金,所有正在營運的餐館業主都可以申請。

補助金來自送餐公司Grubhub的社區基金,合資格申請的餐館,可以將所得的補助金用在支付職員薪水、擴充業務、裝修、購買器材、研究網上服務,或修復被反亞裔情緒導致的破壞等。

全美亞裔總商會ACE表示,在2020年4月,全國有一半的中餐館因為疫情而關門,也還面對顧客的偏見與誤解。

這次的撥款,主要對象是那些沒有得到聯邦項目幫助的餐館。

合資格申請的餐館,必須是亞太裔佔多數股權,餐館必須是在美國,必須仍在營運中,需要出示餐館活動,包括準備和提供食物的證明,還有不能在三個地點營運,也就是說不能是連鎖餐館。

當局估計將選出超過70間餐館提供補助,其中三間餐館,會獲得5萬到10萬的補助,其餘的各可得2.5萬的補助。

當局將從6月1日開始接受申請,有興趣申請的業主,可以參考ACE網站,網址是http://AAPISTRONG.com,補助金的申請程序網頁連結:https://www.aapistrong.com/current-grants

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。