南加教堂命案死者是醫生 陪母親上教會不幸遇槍搫案（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

南加州橙縣Laguna Woods教堂週末發生槍擊案中，為了擋子彈犧牲的鄭達志（John Cheng），以及行兇的周文偉（David Chou），是怎樣的一個人呢？

為了阻止槍手而不幸喪生的鄭達志醫生，於早前的訪問片段，回憶就醫的初衷，但萬萬想不到陪媽媽上教會會遇上槍搫案。

他在台灣出生，一歳時跟隨父母移民美國，之後在加州橙縣開業。

鄭醫生的專長是運動醫學，同有教授武術及防身術，十年前的訪問不時流露對患者的關心，以及樂於助人的個性。

警方根據目擊者的說法推斷，鄭醫生的舉動無疑是制服兇徒的關鍵，但對鄭達志醫生的母親來說，半年前才經歷喪偶之痛，如今又要面對兒子不幸離世，這會是她心中永遠的痛。

行兇的周文偉，跟據了解他獨居拉斯維加斯，家人居住在台灣。

當地媒體曾經報導過，他參與中國和平統一促進會，其中一張相的標題是拉斯維加斯本地退休周文偉教授，展示支持韓國瑜標語，圖中顯示他指著標語，而標語中有「獨妖」一詞。

在上世紀九十年代，他曾於台灣多間大學及中學任教。

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