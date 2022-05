南加教堂命案死者是醫生 陪母親上教會不幸遇槍搫案（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

南加州橙縣Laguna Woods教堂週末發生槍擊案中,為了擋子彈犧牲的鄭達志(John Cheng),以及行兇的周文偉(David Chou),是怎樣的一個人呢?

為了阻止槍手而不幸喪生的鄭達志醫生,於早前的訪問片段,回憶就醫的初衷,但萬萬想不到陪媽媽上教會會遇上槍搫案。

他在台灣出生,一歳時跟隨父母移民美國,之後在加州橙縣開業。

鄭醫生的專長是運動醫學,同有教授武術及防身術,十年前的訪問不時流露對患者的關心,以及樂於助人的個性。

警方根據目擊者的說法推斷,鄭醫生的舉動無疑是制服兇徒的關鍵,但對鄭達志醫生的母親來說,半年前才經歷喪偶之痛,如今又要面對兒子不幸離世,這會是她心中永遠的痛。

行兇的周文偉,跟據了解他獨居拉斯維加斯,家人居住在台灣。

當地媒體曾經報導過,他參與中國和平統一促進會,其中一張相的標題是拉斯維加斯本地退休周文偉教授,展示支持韓國瑜標語,圖中顯示他指著標語,而標語中有「獨妖」一詞。

在上世紀九十年代,他曾於台灣多間大學及中學任教。

