舊金山市參事馬兆明提案成立「Language Bank」 為罪案受害人提供翻譯服務（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

有鑑於仇恨亞裔的暴力罪案增加,舊金山(三藩市)市參事馬兆明和一眾社區人士提出議案,促請市府撥款成立一個「Language Bank」語言支援組,為所有英語能力有限的罪案受害人,提供全方位的翻譯服務,讓他們知道自己的權利及案件的進展等。

市參議會在週二通過馬兆明的提案,建議市府撥款聘請兩名全職翻譯員,主要為英語能力有限的罪案受害人提供全方位的翻譯服務,並由這兩位翻譯員構建一個「Language Bank」語言支援組,透過招募社區翻譯員,服務舊金山多元的移民社區。

馬兆明表示,根據犯罪受害者數據的年度報告,從2020年到2021年,舊金山涉及仇視亞裔的罪案增加了超過567%,而針對亞裔社區的長者及女性的罪案亦激增,有語言障礙的人士更容易成為匪徒下手的目標,所以市政府需要採取多管齊下的方式,來預防罪案和保障受害人的權益。

決議案將幫助支援有語言障礙的受害者報案,例如幫受害人報案和尋求社區轉介服務等。

亞裔婦女庇護所的助理總監Orchid Pusey表示,語言不通會令受害人更難求助。

Pusey說:「我們住在舊金山,我們的社區是如此的語言豐富,但不知為何有時候是單語,這就是我們需要改變的地方,舊金山的文化如此豐富,但它仍然是文化邊緣化,這是我們必須解決的問題。」

鄺先生在日落區Taraval街經營一間奶茶店,他表示,店舖曾三次被人開槍射中,幸好沒有人受傷,但報警後警方一直沒有告訴他案件的進展,最後調查部門在案發後接近四個月才告訴他有疑犯的線索。

他認為由移民經營的小商業,經常成為罪犯的目標,原因是因為語言障礙和犯人,認為他們不會主動報案,他指需要更多計劃來支持脆弱的少數族裔和移民社區。

鄺先生說:「希望以後有人會跟進,有一個小組可以能夠和我們跟進,等我們去聯繫的時候,會有一個小組去處理我們的問題。」

根據一個有關語言能力的總結報告,19.5%的住在舊金山的人認為自己的英語能力有限。

馬兆明提出的決議案,雖然沒有法律約束力,但他有信心能夠爭取到撥款推進這項計劃。

