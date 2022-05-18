美國國務院稱支持台灣以觀察員身份參與世衛大會

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世界衛生大會周日召開，13個國家提案支持台灣以觀察員身份與會，世衛大會將表決是否納入議程，美國國務院表示強烈支持台灣參與。在北京，外交部促請美方停止炒作涉台問題。

世界衛生大會舉行在即，多個成員國提案，邀請台灣以觀察員身份參與。

美國國務院發言人普賴斯被問到美國是否有份提案時，未有正面回應，只表示美方強烈主張讓台灣與會，亦致力糾正台灣多年來未能參與的情況，他說：「台灣被孤立於世界主要衛生論壇之外，是沒有道理的，反映著嚴重的衛生問題。(美國是參與提案的13個國家之一嗎?)我們支持台灣以觀察員身份參與世衛大會。」

台灣自從2017年開始，因北京施壓未獲邀請參與世衛大會。台方證實，13個有邦交的國家聯合提案支持世衛邀請台灣以觀察員身份與會，不包括美國。

台灣駐歐洲5國的代表處聯同當地部分政界人士製作影片，呼籲支持台灣參與世衛。世衛總務委員會將於周日，即世衛大會首日會議閉門討論，翌日交由全會決定是否排入議程。

在北京，中國外交部回應美方說法，稱中方立場一貫明確，必須按照一個中國原則處理。發言人列舉數據，指台灣了解新型肺炎疫情信息和參與國際抗疫的渠道暢通，美方說法完全站不住腳，呼籲停止藉世衛大會炒作涉台問題，任何打台灣牌，搞以台制華的圖謀注定失敗告終。

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