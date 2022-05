美國國務院稱支持台灣以觀察員身份參與世衛大會

【有線新聞】

世界衛生大會周日召開,13個國家提案支持台灣以觀察員身份與會,世衛大會將表決是否納入議程,美國國務院表示強烈支持台灣參與。在北京,外交部促請美方停止炒作涉台問題。

世界衛生大會舉行在即,多個成員國提案,邀請台灣以觀察員身份參與。

美國國務院發言人普賴斯被問到美國是否有份提案時,未有正面回應,只表示美方強烈主張讓台灣與會,亦致力糾正台灣多年來未能參與的情況,他說:「台灣被孤立於世界主要衛生論壇之外,是沒有道理的,反映著嚴重的衛生問題。(美國是參與提案的13個國家之一嗎?)我們支持台灣以觀察員身份參與世衛大會。」

台灣自從2017年開始,因北京施壓未獲邀請參與世衛大會。台方證實,13個有邦交的國家聯合提案支持世衛邀請台灣以觀察員身份與會,不包括美國。

台灣駐歐洲5國的代表處聯同當地部分政界人士製作影片,呼籲支持台灣參與世衛。世衛總務委員會將於周日,即世衛大會首日會議閉門討論,翌日交由全會決定是否排入議程。

在北京,中國外交部回應美方說法,稱中方立場一貫明確,必須按照一個中國原則處理。發言人列舉數據,指台灣了解新型肺炎疫情信息和參與國際抗疫的渠道暢通,美方說法完全站不住腳,呼籲停止藉世衛大會炒作涉台問題,任何打台灣牌,搞以台制華的圖謀注定失敗告終。

