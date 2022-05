零售商最新業績欠佳及滯脹憂慮 令華爾街股市週三大跌

【KTSF 吳倩妤報導】

零售商最新業績欠佳,加上市場對滯脹憂慮揮之不去,令華爾街股市大幅下跌。

全美第二大零售商Target季度業績顯示,由於成本增加,公司盈利遠差過巿場預期,截至4月底止第一財季,盈利跌近五成,首季營運毛利率為5.3%,巿場原本預測是8%或更高。

而週二全國最大零售商Walmart亦表示,公司利潤受成本上升影響,下調利潤預測,加深投資者憂慮通脹打擊企業盈利。

有分析師認為,問題似乎在通脹,迫使消費者增加食品支出,減少對零售商盈利較高的非必需商品支出,因此非必需消費品零售商,將較日用品百貨零售商面臨更大壓力,令華爾街股巿大幅下跌。

道瓊斯指數收市跌下跌1,164點,NASDAQ跌下跌566點,而S&P500跌下跌165點。

