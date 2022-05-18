零售商最新業績欠佳及滯脹憂慮 令華爾街股市週三大跌

May 18, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞
(MGN)

【KTSF 吳倩妤報導】

零售商最新業績欠佳，加上市場對滯脹憂慮揮之不去，令華爾街股市大幅下跌。

全美第二大零售商Target季度業績顯示，由於成本增加，公司盈利遠差過巿場預期，截至4月底止第一財季，盈利跌近五成，首季營運毛利率為5.3%，巿場原本預測是8%或更高。

而週二全國最大零售商Walmart亦表示，公司利潤受成本上升影響，下調利潤預測，加深投資者憂慮通脹打擊企業盈利。

有分析師認為，問題似乎在通脹，迫使消費者增加食品支出，減少對零售商盈利較高的非必需商品支出，因此非必需消費品零售商，將較日用品百貨零售商面臨更大壓力，令華爾街股巿大幅下跌。

道瓊斯指數收市跌下跌1,164點，NASDAQ跌下跌566點，而S&P500跌下跌165點。

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