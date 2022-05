FDA通過讓5到11歲孩童接種Pfizer新冠疫苗加強劑（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

聯邦食品與藥物管理局(FDA)週二授權使用適用於5歲到11歲孩童接種的Pfizer新冠疫苗加強劑。

適合接種Pfizer/BionNTech加強劑的5到11歲的孩童,必須是在5個月之前接種了完整疫苗。

Pfizer表示,加強劑能夠把孩童體內對抗Omicron病毒的抗體提升36倍。

下一步,將等待聯邦疾控中心(CDC)批准,CDC的諮詢委員會將在週四開會,預料到時會表決是否批准使用。

加州大學舊金山(三藩市)分校的傳染病學專家陳子平表示,因為孩童的抗體在接種疫苗之後最多,所以家長可以基於孩子的活動,而考慮在疫苗一批准之後就立即接種。

陳子平醫生說:「如果孩童去夏令營,或在秋天回校上課的,家長可以考慮在這些活動開始前,接種加強劑來防止感染病毒,但要是家中和年長人士同住的話,而孩童又有和他們接觸,越早接種加強劑越好,因為你不只是考慮孩童的健康,也應該想到病毒可能透過孩童傳染給家中其他成員。」

陳子平醫生也指出,另一個考慮因素,就是儘早接種加強劑,來避免感染病毒後可能要住院或面對長期病症的問題。

