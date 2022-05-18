FDA通過讓5到11歲孩童接種Pfizer新冠疫苗加強劑（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

聯邦食品與藥物管理局（FDA）週二授權使用適用於5歲到11歲孩童接種的Pfizer新冠疫苗加強劑。

適合接種Pfizer/BionNTech加強劑的5到11歲的孩童，必須是在5個月之前接種了完整疫苗。

Pfizer表示，加強劑能夠把孩童體內對抗Omicron病毒的抗體提升36倍。

下一步，將等待聯邦疾控中心（CDC）批准，CDC的諮詢委員會將在週四開會，預料到時會表決是否批准使用。

加州大學舊金山（三藩市）分校的傳染病學專家陳子平表示，因為孩童的抗體在接種疫苗之後最多，所以家長可以基於孩子的活動，而考慮在疫苗一批准之後就立即接種。

陳子平醫生說：「如果孩童去夏令營，或在秋天回校上課的，家長可以考慮在這些活動開始前，接種加強劑來防止感染病毒，但要是家中和年長人士同住的話，而孩童又有和他們接觸，越早接種加強劑越好，因為你不只是考慮孩童的健康，也應該想到病毒可能透過孩童傳染給家中其他成員。」

陳子平醫生也指出，另一個考慮因素，就是儘早接種加強劑，來避免感染病毒後可能要住院或面對長期病症的問題。

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