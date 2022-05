【KTSF】

南灣Palo Alto發生一宗企圖搶劫案,一名80多歲婆婆外出散步時,一名女人嘗試搶走事主手上的戒指,但不成功,疑犯事後逃去。

警方表示,案發於上星期六下午約4時,於Channing Avenue夾Middlefield Road,一架大型黑色四門房車,停在需要用助行器的女事主身旁。

一個女乘客向事主問路,之後女乘客下車,聲稱事主長得好像她的媽媽,並將一條手鍊戴在事主手上,之後再嘗試搶走事主的結婚戒指,不成功之後上車逃去。

事主有瘀傷,疑犯仍然在逃。

根據事主描述,女疑犯身高約5呎4吋,黑色頭髮並綁了髮髻,開車的男人有深色頭髮和鬍鬚。

