拉斯維加斯和統會會長強烈譴責台灣基督長老教會槍擊案

在南加州台灣基督長老教會發生的槍擊案,嫌犯周文偉曾經參加過拉斯維加斯和統會的活動,對此,會長顧雅文接受電話採訪,對周文偉的極端違法行為表示強烈的譴責。

周文偉說:「我譴責這個暴力事件,我們根據和平和諧原則,對這種事情絕對不容忍,他並不是我們的會員。」

拉斯維加斯中國和平統一促進會會長顧雅文一整天接受媒體訪問,聲音顯得有些疲憊,她對南加州橙縣長老教會發生槍擊案感到震驚,對遇難和受傷的同為台胞的鄉親表示慰問,對嫌疑人周文偉的極端違法行為表示強烈譴責。

顧雅文說,周文偉是在拉斯維加斯和統會2019年4月成立不請自到的,他當時表示,要給台灣的候選人捐款,他們歡迎任何支持中國和平統一的人,也包括周文偉參加他們的活動,也給他發言機會。

顧雅文說,後來跟周文偉講了兩次話,覺得他思想太偏激,也跟他保持距離,2019年下半年,周文偉就沒有再參加拉斯維加斯和統會的任何活動,從那時候起也不是他們的成員。

顧雅文強調,不齒一些陰暗勢力,企圖利用這個案件一食三鳥,打擊深藍,打擊統派和破壞促進兩岸和平統一團體聲譽。

