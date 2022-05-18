拉斯維加斯和統會會長強烈譴責台灣基督長老教會槍擊案

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在南加州台灣基督長老教會發生的槍擊案，嫌犯周文偉曾經參加過拉斯維加斯和統會的活動，對此，會長顧雅文接受電話採訪，對周文偉的極端違法行為表示強烈的譴責。

周文偉說：「我譴責這個暴力事件，我們根據和平和諧原則，對這種事情絕對不容忍，他並不是我們的會員。」

拉斯維加斯中國和平統一促進會會長顧雅文一整天接受媒體訪問，聲音顯得有些疲憊，她對南加州橙縣長老教會發生槍擊案感到震驚，對遇難和受傷的同為台胞的鄉親表示慰問，對嫌疑人周文偉的極端違法行為表示強烈譴責。

顧雅文說，周文偉是在拉斯維加斯和統會2019年4月成立不請自到的，他當時表示，要給台灣的候選人捐款，他們歡迎任何支持中國和平統一的人，也包括周文偉參加他們的活動，也給他發言機會。

顧雅文說，後來跟周文偉講了兩次話，覺得他思想太偏激，也跟他保持距離，2019年下半年，周文偉就沒有再參加拉斯維加斯和統會的任何活動，從那時候起也不是他們的成員。

顧雅文強調，不齒一些陰暗勢力，企圖利用這個案件一食三鳥，打擊深藍，打擊統派和破壞促進兩岸和平統一團體聲譽。

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