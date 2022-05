【KTSF】

住在南灣的Peter Lan上星期六就失蹤,家人在社交網站發布尋人啟事。

Peter Lan的兒子說,他的父親上星期六14日下午1點左右失蹤,地點可能是在Cupertino、聖荷西或Sunnyvale一帶。

他開著白色Honda,車牌號碼7DBJ092,家人已經報警。

Lan今年58歲,身高6呎,體重150磅,是虔誠的基督徒,有他的下落請跟Santa Clara縣警報案。

