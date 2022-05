南加教堂槍擊兇徒被控謀殺等罪 最高可判死刑

【KTSF】

南加州橙縣Laguna Woods教堂週末發生1死5傷的槍擊案,警方拘捕一名68歲的華裔男子周文偉,在他的車上檢獲針對台灣人的仇恨字條,相信他是出於政治動機犯案,正被控一項一級謀殺及5項企圖謀殺罪,另外5項涉及槍械及管有破壞性裝置的罪名,控方指他有意殺害更多人。

橙縣地檢官Todd Spitzer說:「今天,我們正式對被告Chou提出十項控罪,第一項罪名是一級謀殺。這些都是非常非常嚴重的指控,有可能被判死刑。」

Spitzer說,周文偉帶了一些類似汽油彈的爆裂物,還有15個裝滿9毫米子彈的彈匣,以及兩支半自動武器前往教堂。

檢方認為,他準備殺死教堂裡的所有人,然後炸毀教堂,調查顯示周文偉假裝是教區居民,謊稱他參加了禮拜,以進入教堂。

Spitzer說:「這個案子是關於一個人,在眾目睽睽之下隱藏自己,他們讓每個人都感到很舒服,因為他們讓每個人相信他們,只是在那裡慶祝耶穌的生命,和從台灣回來的牧師。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。