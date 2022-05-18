南加教堂槍擊兇徒被控謀殺等罪 最高可判死刑

May 18, 2022 全國消息, 加州新聞, 新聞, 熱點關注
David Chou (Orange County Sheriff's Office)

【KTSF】

南加州橙縣Laguna Woods教堂週末發生1死5傷的槍擊案，警方拘捕一名68歲的華裔男子周文偉，在他的車上檢獲針對台灣人的仇恨字條，相信他是出於政治動機犯案，正被控一項一級謀殺及5項企圖謀殺罪，另外5項涉及槍械及管有破壞性裝置的罪名，控方指他有意殺害更多人。

橙縣地檢官Todd Spitzer說：「今天，我們正式對被告Chou提出十項控罪，第一項罪名是一級謀殺。這些都是非常非常嚴重的指控，有可能被判死刑。」

Spitzer說，周文偉帶了一些類似汽油彈的爆裂物，還有15個裝滿9毫米子彈的彈匣，以及兩支半自動武器前往教堂。

檢方認為，他準備殺死教堂裡的所有人，然後炸毀教堂，調查顯示周文偉假裝是教區居民，謊稱他參加了禮拜，以進入教堂。

Spitzer說：「這個案子是關於一個人，在眾目睽睽之下隱藏自己，他們讓每個人都感到很舒服，因為他們讓每個人相信他們，只是在那裡慶祝耶穌的生命，和從台灣回來的牧師。」

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