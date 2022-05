FDA延長部份新冠病毒快篩劑的使用期限（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

民眾對抗新冠疫情兩年多使用病毒檢測快篩劑,已經是日常生活的一部份,不過您使用這些快篩劑時,有沒有注意使用的有效期限?聯邦食品及藥物管理局(FDA)近期延長了部份快篩劑的使用期限。

一般人購買食品都會特別注意保存期限,不過您有沒有注意過,疫情期間必備的居家快篩劑的有效期限?如果過期了到底還能不能用呢?

FDA近期就在官網公布,延長部份FDA批准的快篩劑的有效期限。

FDA在官網上的說明指,快篩劑如果過期檢測的結果將會不準確,因此不應該再使用,不過FDA 4月底針對部份快篩劑的有效期限做了延長,由於每個牌子的效期不同,民眾需要在FDA官網的專門頁面查詢具體的延長時間。

在FDA官網的名單上,獲准過期後仍可延長使用的快篩劑共有20種,包括所有BinaxNOW的產品,CareStart、Flowflex、Detect、iHealth、InBios SCoV-2 Ag Detect等等。

舉例來說,聯邦政府發放的iHealth快篩劑,有效期限為九個月,比原先延長三個月,根據產品批號可以查到有效日期到何時,例如原本標示今年5月17日到期的,現在可以延長到今年8月16日以內使用,都還是準確。

再以這款亞培Abbot的快篩劑,有效期間可以達15個月,如果是2021年9月1日到期的這些批次,其實在2022年3月1日之前使用都還是有效的,等於是比原先的標示有效日期延長半年效期。

想查詢您家中的快篩劑效期,請點擊:https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-covid-19-and-medical-devices/home-otc-covid-19-diagnostic-tests?utm_source=CDRHTwitterD#list

