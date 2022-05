華裔會計師稱信用卡被盜刷兩萬多 發卡銀行拒退款

【KTSF 萬若全報導】

信用卡被盜刷情形屢見不鮮,現在大多數的發卡銀行只要通報經過核實,被盜刷的金額不需自行承擔,不過東灣一名會計師聲稱被盜刷了兩萬多,但發卡公司拒絕退款,現在他的信用分數一落千丈。

受害人葉茷說:「希望給大家一點警示,就是說這種事情以前,也只能在電視上報紙上看到,但真真切切在我身上發生了,我也想警告一下周邊的人,就是自己好好看清楚一下自己財務的信息,因為這個事情對任何人都會發生,對任何大的公司都可能發生在你身上。」

擔任會計師的葉茷,去年一位在Chase銀行工作的朋友介紹,辦了一張Chase商業信用卡,沒想到卻是噩夢的開始。

葉茷在南灣Sunnyvale Cobalt Way 349號租了一間辦公室,信用卡是要直接寄到公司地址,但一直沒收到,問幫他開卡的朋友,經朋友一查,葉茷的信用卡在9月底已經被刷了15,000元,還有7千元待處理。

葉茷跟銀行提出異議,發現信用卡帳單上面顯示的交易是跟他合租辦公室的一家LLC(有限責任公司),賣商就是這家公司的名字,葉茷直接問對方為什麼刷他的信用卡,對方說不知道為什麼帳單上出現公司的名字,葉茷於是報警,投訴到縣地檢官辦公室Consumer Financial Protection Bureau,結果對方都是愛莫能助,跟Chase交涉的過程更是讓他沮喪。

葉茷說:「我每次提出我的挑戰,問他們說,我的訴求為什麼一直達不到滿意的結果,他們才會說重新開啟這一個案子,每一次我提出要求的時候,跟我通話的人都說,他的權利給不了我所要的答案。」

被盜刷後葉茷才知道,Chase給了他一張不需要激活(activate)的信用卡。

葉茷說:「你決定要發一個不需要激活就可以使用的信用卡,也是你決定說到底需不需要簽字,消費完之後要不要簽字,當我跟你要這些證據的時候,你都提供不了,從第一筆消費,到最後全部的那些紀錄,都是Chase默默允許,因為我發覺的時候,這些消費已經已經產生了,已經在我的信用卡帳單上面貼出來了,就不是我認證的,這些規律不是我造成的,是銀行你默認這些是合理的收費。」

葉茷說,這件是導致他的信用評比受到嚴重影響,但是他不會放棄繼續尋求正義。

葉茷說:「我覺得壞人應該是要得到懲罰,要被追溯到責任,如果我把這筆錢還掉,就是信用卡付清之後,有可能這件事再也沒有人會問津,也沒有人會追訴,就這樣不了了之,銀行那邊可能會碰到下一個受害者,他們也用同樣的方式去處理,他們也不會認真去調查,不會認真來對付你下一個受害者,下一個受害者,可能要經歷過我現在經歷的一切,我覺得這對所有的人都不公平,對所有秉持正義秉持一個平等原則的人,這件事我是無辜的,我為什麼要放棄。」

葉茷說,兩個多星期前,他突然接到縣地檢官辦公室的電話,表示願意重新再看他的案子,讓他喜出望外,只少讓他覺得在這件事情上不是單打獨鬥。

對於發出不需要激活的信用卡,Chase曾經接受媒體採訪時表示,這是業界普遍的做法,不過有消費者擔心這樣的做法容易造成郵件詐欺。

