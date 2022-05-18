華裔會計師稱信用卡被盜刷兩萬多 發卡銀行拒退款

【KTSF 萬若全報導】

信用卡被盜刷情形屢見不鮮，現在大多數的發卡銀行只要通報經過核實，被盜刷的金額不需自行承擔，不過東灣一名會計師聲稱被盜刷了兩萬多，但發卡公司拒絕退款，現在他的信用分數一落千丈。

受害人葉茷說：「希望給大家一點警示，就是說這種事情以前，也只能在電視上報紙上看到，但真真切切在我身上發生了，我也想警告一下周邊的人，就是自己好好看清楚一下自己財務的信息，因為這個事情對任何人都會發生，對任何大的公司都可能發生在你身上。」

擔任會計師的葉茷，去年一位在Chase銀行工作的朋友介紹，辦了一張Chase商業信用卡，沒想到卻是噩夢的開始。

葉茷在南灣Sunnyvale Cobalt Way 349號租了一間辦公室，信用卡是要直接寄到公司地址，但一直沒收到，問幫他開卡的朋友，經朋友一查，葉茷的信用卡在9月底已經被刷了15,000元，還有7千元待處理。

葉茷跟銀行提出異議，發現信用卡帳單上面顯示的交易是跟他合租辦公室的一家LLC（有限責任公司），賣商就是這家公司的名字，葉茷直接問對方為什麼刷他的信用卡，對方說不知道為什麼帳單上出現公司的名字，葉茷於是報警，投訴到縣地檢官辦公室Consumer Financial Protection Bureau，結果對方都是愛莫能助，跟Chase交涉的過程更是讓他沮喪。

葉茷說：「我每次提出我的挑戰，問他們說，我的訴求為什麼一直達不到滿意的結果，他們才會說重新開啟這一個案子，每一次我提出要求的時候，跟我通話的人都說，他的權利給不了我所要的答案。」

被盜刷後葉茷才知道，Chase給了他一張不需要激活（activate）的信用卡。

葉茷說：「你決定要發一個不需要激活就可以使用的信用卡，也是你決定說到底需不需要簽字，消費完之後要不要簽字，當我跟你要這些證據的時候，你都提供不了，從第一筆消費，到最後全部的那些紀錄，都是Chase默默允許，因為我發覺的時候，這些消費已經已經產生了，已經在我的信用卡帳單上面貼出來了，就不是我認證的，這些規律不是我造成的，是銀行你默認這些是合理的收費。」

葉茷說，這件是導致他的信用評比受到嚴重影響，但是他不會放棄繼續尋求正義。

葉茷說：「我覺得壞人應該是要得到懲罰，要被追溯到責任，如果我把這筆錢還掉，就是信用卡付清之後，有可能這件事再也沒有人會問津，也沒有人會追訴，就這樣不了了之，銀行那邊可能會碰到下一個受害者，他們也用同樣的方式去處理，他們也不會認真去調查，不會認真來對付你下一個受害者，下一個受害者，可能要經歷過我現在經歷的一切，我覺得這對所有的人都不公平，對所有秉持正義秉持一個平等原則的人，這件事我是無辜的，我為什麼要放棄。」

葉茷說，兩個多星期前，他突然接到縣地檢官辦公室的電話，表示願意重新再看他的案子，讓他喜出望外，只少讓他覺得在這件事情上不是單打獨鬥。

對於發出不需要激活的信用卡，Chase曾經接受媒體採訪時表示，這是業界普遍的做法，不過有消費者擔心這樣的做法容易造成郵件詐欺。

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