東航空難據報涉蓄意墜機 中國外交部指民航局將發布調查進展

東航客機在廣西墜毀,華爾街日報引述消息報道,黑盒數據顯示,駕駛艙內有人蓄意令客機墜毀。東航回應稱沒有證據顯示客機有問題,而墜機前有人闖入駕駛艙,不太可能發生。

中國東方航空一架波音737-800型客機,3月在廣西梧州飛行期間突然以接近垂直角度衝落地面,機上132人全部死亡,兩個俗稱黑盒的記錄儀送到美國檢驗。

《華爾街日報》引述知情人士稱,據其中一個黑盒,飛行數據記錄儀的數據顯示,控制系統輸入了指令,使飛機進入俯衝狀態,由於初步調查未發現飛機有機械或飛行控制問題,意味客機是按照「某個人」指使行事。

報道稱,美國官員將注意力轉向機師,但亦可能有人闖入駕駛艙蓄意引致墜機。

東航回應稱未有證據確定出事客機是否有問題,重申機師的健康、家庭和財務狀況良好,而墜機前有人闖入駕駛艙不太可能發生。

在北京,中國外交部回應了華爾街日報報道,發言人汪文斌表示:「中國民航局表示將繼續與參與調查的各方保持密切溝通,科學嚴謹有序的開展事故調查工作,並按照國際民航公約和政府信息公開的相關要求,及時準確發布事故調查情況進展和相關信息。」

《環球時報》引述中國民航局指,局方與美國國家運輸安全委員會參與事故調查人員證實,從未向任何傳媒發布調查信息。

