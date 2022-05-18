東航空難據報涉蓄意墜機 中國外交部指民航局將發布調查進展

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東航客機在廣西墜毀，華爾街日報引述消息報道，黑盒數據顯示，駕駛艙內有人蓄意令客機墜毀。東航回應稱沒有證據顯示客機有問題，而墜機前有人闖入駕駛艙，不太可能發生。

中國東方航空一架波音737-800型客機，3月在廣西梧州飛行期間突然以接近垂直角度衝落地面，機上132人全部死亡，兩個俗稱黑盒的記錄儀送到美國檢驗。

《華爾街日報》引述知情人士稱，據其中一個黑盒，飛行數據記錄儀的數據顯示，控制系統輸入了指令，使飛機進入俯衝狀態，由於初步調查未發現飛機有機械或飛行控制問題，意味客機是按照「某個人」指使行事。

報道稱，美國官員將注意力轉向機師，但亦可能有人闖入駕駛艙蓄意引致墜機。

東航回應稱未有證據確定出事客機是否有問題，重申機師的健康、家庭和財務狀況良好，而墜機前有人闖入駕駛艙不太可能發生。

在北京，中國外交部回應了華爾街日報報道，發言人汪文斌表示：「中國民航局表示將繼續與參與調查的各方保持密切溝通，科學嚴謹有序的開展事故調查工作，並按照國際民航公約和政府信息公開的相關要求，及時準確發布事故調查情況進展和相關信息。」

《環球時報》引述中國民航局指，局方與美國國家運輸安全委員會參與事故調查人員證實，從未向任何傳媒發布調查信息。

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