選舉法對候選人競選工程定最高償還額被裁定違憲

有關選舉法規定政黨候選人借錢給自己的競選工程,最多只能獲得償還25萬元所引起的訴訟,聯邦最高法院週一裁定,最高償還額上限為25萬,是違反了憲法第一修正案對言論自由的保障。

原訴人是共和黨籍的德州聯邦參議員Ted Cruz,他在2018年尋求連任時,借了26萬給自己的競選工程,結果依法只能獲得償還25萬,他提出訴訟,在上訴庭獲得勝訴。

拜登政府把官司打到最高法院,保守派多數大法官認為,目前法律已經限定個人最多只能政治捐款2900元,而現狀就是對尋求連任者有利,新人加入選戰往往必須借錢競選,而且比較難吸引捐款者。

持異議的自由派大法官Nina Kagan,代表其他少數派大法官指出,推翻原有的法律,等如為國會的骯髒的討價還價開綠燈,令政客高興、政治捐款人高興,唯一輸家是公眾。

