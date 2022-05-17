選舉法對候選人競選工程定最高償還額被裁定違憲

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有關選舉法規定政黨候選人借錢給自己的競選工程，最多只能獲得償還25萬元所引起的訴訟，聯邦最高法院週一裁定，最高償還額上限為25萬，是違反了憲法第一修正案對言論自由的保障。

原訴人是共和黨籍的德州聯邦參議員Ted Cruz，他在2018年尋求連任時，借了26萬給自己的競選工程，結果依法只能獲得償還25萬，他提出訴訟，在上訴庭獲得勝訴。

拜登政府把官司打到最高法院，保守派多數大法官認為，目前法律已經限定個人最多只能政治捐款2900元，而現狀就是對尋求連任者有利，新人加入選戰往往必須借錢競選，而且比較難吸引捐款者。

持異議的自由派大法官Nina Kagan，代表其他少數派大法官指出，推翻原有的法律，等如為國會的骯髒的討價還價開綠燈，令政客高興、政治捐款人高興，唯一輸家是公眾。

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