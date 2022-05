【KTSF】

美國民眾現在可以訂購更多免費的居家新型肺炎測試套件。

聯邦政府這項計劃,允許民眾訂購家庭測試套件三次,每個住宅地址總共可以得到16個測試。

政府最初在1月份開始提供免費的在家測試套件,之後他們宣布第二輪於3月發貨,現在是第三輪。

美國的每個家庭都有資格訂購,只要上政府網站訂購即可,網址是:http://covid.gov

