台灣前副總統陳建仁接受CNN專訪 稱台灣準備與病毒共存（視頻）

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台灣疫情越來越嚴重，但是一直放寬限制，美國CNN關注台灣轉向與疫共存，前副總統陳建仁受訪表示，不論是清零或封鎖，都無法抵擋傳染率高的Omicron變種病毒。

這些在社交媒體傳播的視頻，顯示出中國百姓對政府的清零政策已經逐漸失去耐性，在上海長達數星期的封城，已經造成不少市民的恐慌及恐懼。

兩千多萬人口的上海，一天確診人數不到三百，反觀台灣同一天，有超過3萬6千個確診病例，是上海的140倍，台灣疫情越嚴重，但政府卻逐漸鬆綁疫情限制。

台灣前副總統，同時也是公共衛生專家陳建仁接受CNN專訪說，目標不再是清零，而是有效控制病毒。

陳建仁說：「清零政策非常困難，而且是不可能的任務。」

台灣要做的是，醫院容量最大化，加強疫苗接種率。

陳建仁說：「當我們準備好與病毒共存時，人們必須正常生活，正常上學，正常工作。」

最近疫情嚴重，許多商業受到嚴重衝擊，尤其是餐館。

餐館東主Oscar Chen說：「我們應該要克服恐懼，一步一步小心翼翼。」

不過還沒有疫苗可打的小孩的家長，還是非常擔心。

Chang女士說：「我覺得政府在與病毒共存，沒有考慮到小孩。」

看到中國封城的狀況，也讓不少台灣民眾產生情緒矛盾，不希望染病，但也渴望能夠恢復正常的生活。

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