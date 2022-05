台灣前副總統陳建仁接受CNN專訪 稱台灣準備與病毒共存（視頻）

【KTSF】

台灣疫情越來越嚴重,但是一直放寬限制,美國CNN關注台灣轉向與疫共存,前副總統陳建仁受訪表示,不論是清零或封鎖,都無法抵擋傳染率高的Omicron變種病毒。

這些在社交媒體傳播的視頻,顯示出中國百姓對政府的清零政策已經逐漸失去耐性,在上海長達數星期的封城,已經造成不少市民的恐慌及恐懼。

兩千多萬人口的上海,一天確診人數不到三百,反觀台灣同一天,有超過3萬6千個確診病例,是上海的140倍,台灣疫情越嚴重,但政府卻逐漸鬆綁疫情限制。

台灣前副總統,同時也是公共衛生專家陳建仁接受CNN專訪說,目標不再是清零,而是有效控制病毒。

陳建仁說:「清零政策非常困難,而且是不可能的任務。」

台灣要做的是,醫院容量最大化,加強疫苗接種率。

陳建仁說:「當我們準備好與病毒共存時,人們必須正常生活,正常上學,正常工作。」

最近疫情嚴重,許多商業受到嚴重衝擊,尤其是餐館。

餐館東主Oscar Chen說:「我們應該要克服恐懼,一步一步小心翼翼。」

不過還沒有疫苗可打的小孩的家長,還是非常擔心。

Chang女士說:「我覺得政府在與病毒共存,沒有考慮到小孩。」

看到中國封城的狀況,也讓不少台灣民眾產生情緒矛盾,不希望染病,但也渴望能夠恢復正常的生活。

