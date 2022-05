東華醫院護士就人手短缺及福利等問題在醫院門外抗議（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

舊金山(三藩市)華埠東華醫院護士因人手短缺及福利等問題,週一在醫院門外抗議。

東華醫院護士蘇女士說:「公司與工會談了很久,都沒有達到一致共識,現在同事們都要出來表達非常不滿。」

參與抗議的工會成員蘇女士指出,醫院方面不願意因為通貨膨漲,而相對應增加薪金,令他們生活上百上加斤,導致員工工作壓力好大,除此之外,員工也有其他困擾,引致無法專心工作。

蘇女士說:「因為我們沒有新的合約,公司想削減家屬保險,但我們工作這麼辛苦,疫情期間堅持這麼久,家中有小朋友,令我們不能專心工作,要擔心太多事。」

醫院行政總裁張建清指,員工是東華醫院最重要的組成部份,都想給他們最好的待遇最好的工資,但她就指出醫院必須要承受得起。

東華醫院行政總裁張建清說:「疫情期間我們的收益,受到很大的影響,醫院的開支也是很大,所有的資源也是很貴,加上PPE防護裝的成本,所有供應商的成本也貴很多。」

她又指出,為了保障人人有工開,及醫院可以繼續運營,必須要用有效的措施去節約開銷。

