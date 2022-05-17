東華醫院護士就人手短缺及福利等問題在醫院門外抗議（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

舊金山（三藩市）華埠東華醫院護士因人手短缺及福利等問題，週一在醫院門外抗議。

東華醫院護士蘇女士說：「公司與工會談了很久，都沒有達到一致共識，現在同事們都要出來表達非常不滿。」

參與抗議的工會成員蘇女士指出，醫院方面不願意因為通貨膨漲，而相對應增加薪金，令他們生活上百上加斤，導致員工工作壓力好大，除此之外，員工也有其他困擾，引致無法專心工作。

蘇女士說：「因為我們沒有新的合約，公司想削減家屬保險，但我們工作這麼辛苦，疫情期間堅持這麼久，家中有小朋友，令我們不能專心工作，要擔心太多事。」

醫院行政總裁張建清指，員工是東華醫院最重要的組成部份，都想給他們最好的待遇最好的工資，但她就指出醫院必須要承受得起。

東華醫院行政總裁張建清說：「疫情期間我們的收益，受到很大的影響，醫院的開支也是很大，所有的資源也是很貴，加上PPE防護裝的成本，所有供應商的成本也貴很多。」

她又指出，為了保障人人有工開，及醫院可以繼續運營，必須要用有效的措施去節約開銷。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。