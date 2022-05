【KTSF】

南灣聖荷西市週一凌晨發生槍擊命案,一名41歲女子涉嫌開槍殺害一名男子,槍傷一名女子被捕。

警方是於週一凌晨3時08分接獲舉報,指南10街400號路段發生槍擊案,報警者稱她與男朋友中槍,警員到場後發現兩人都至少身中一槍。

中槍的男子當場宣告不治,女傷者則送院治療。

警方調查後確認Jessica Garrison是疑犯,已將她拘捕。

本案是聖荷西市今年以來第10宗兇殺案,任何人如能對案件提供消息,請致電:(408) 277-5283,或電郵往:3589@sanjoseca.gov,或4173@sanjoseca.gov。

