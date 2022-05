北韓再多27萬發燒病例 增6人死亡

【有線新聞】

北韓再多近27萬人出現發燒症狀,6人死亡,軍隊奉命遏止首都平壤疫情協助運送藥物。南韓傳媒引述中國消息指北韓上月底已開始採購藥物,推測早於上周公布新型肺炎個案前疫情已於北韓擴散。

北韓人民軍軍醫部門在首都平壤舉行誓師大會,誓言遏制平壤的衛生危機,受命協助市內所有藥店24小時供應藥物。除了動員軍隊投入抗疫前線,政府幹部亦出一分力。

在領袖金正恩批評藥物供應狀況後,朝中社報道多個黨和政府領導幹部到多區藥店了解供需情況,內閣官員和各地幹部也親自運送藥物,給藥店、診所和居民。北韓同時加強檢疫,周一派約1萬名醫務教職員及學生,協助全民檢測和篩查治療發燒病人。

當地新增近27萬宗發燒病例,再多6人死亡,自4月底累計病例達148萬、逾50人死亡。南韓情報部門推測,實際死亡人數可能是公布的5至6倍。

韓聯社引述來自中國的消息,北韓駐華機構上月底已開始從瀋陽、大連等地購買退燒、消炎、止痛藥、氧氣面罩和體溫計等醫療物資,本月初更曾催貨,推測北韓遠早於上周承認有新型肺炎確診前疫情已擴散。

據報北韓高麗航空3架飛機周一到瀋陽裝載醫藥品返北韓,推測運送的是新型肺炎藥物,是自兩年多前北韓鎖國防疫以來高麗航空飛機首次到瀋陽,估計近期還會有飛機從中國運送防疫物資。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。