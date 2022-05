灣區台灣人社團周末集會 呼籲世衛組織讓台灣加入WHA（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

剛剛過去的週六,在舊金山市政廣場有一場支持台灣加入世界衛生大會的遊行集會,獲得南灣十個社團共同響應,並發表聯合聲明,呼籲世界衛生組織將台灣納入世界衛生大會WHA的一員。

來自南灣十個社團的120位支持者,剛剛過去的週六頂著豔陽高照,在舊金山市政大樓前的市政廣場舉行遊行以及集會,高喊Taiwan for WHA,WHA for All,會中發表聯合聲明,表示台灣繼2017年至今,已經連續6年因中國政治打壓,目前仍未收到邀請,每個地球村公民都應享有平等高質量的健康照顧,而台灣更有能力幫忙國際,卻被排擠在外。

活動總召集人李漢文指出,希望讓更多人知道,台灣加入世界衛生大會WHA的重要性。

李漢文說:「我們主要的訴求,我們就是呼籲國際社會注意台灣的優質的醫療,跟台灣的高科技的技術,我們有捐物資給國際各國,還有在疫情期間我們盡量的幫助,很多很多的國家在防疫上面,還有衛生物資上面的捐贈,台灣有很多的資訊,可以跟世界衛生大會來分享,世界衛生大會也有資訊可以提供給台灣,所以如果台灣可以加入世界衛生大會,我們就是互利互惠,然後是雙贏。」

駐舊金山台北經文處處長賴銘琪,以及北灣和南灣兩處僑教中心的主任蘇上傑和莊雅淑也到場力挺。

賴銘琪說:「全世界兩百家最好的醫院,其中有14家在台灣,僅次於美國跟德國,是亞洲第一,因此單就醫療水平而言的話,台灣絕對是夠格來參加世衛。」

賴銘琪表示,台灣之所以不能夠參加世衛,最大的原因是中國的反對,而中方以台灣是中國的一部分為由,反對台灣加入,是錯誤的說法。

賴銘琪說:「因為台灣正式的國民是中華民國,有自己的土地、人民、政府、主權,台灣人民從來沒有跟共產黨,交過一毛錢的稅,因此政治上,台灣絕對不是中國大陸的一部分。」

響應這次遊行的十個社團,包括聖荷西急難救助協會、北加州南灣台灣同鄉會、世華婦女企管協會北加州分會、北加州台灣論壇,以及北加州台灣學校聯合會等等,還有多位南灣僑領也出席表達支持。

台灣僑務諮詢委員崔競乾說:「(今天為什麼會過來?)因為WHA很重要,然後我們都是很愛台灣的,台灣的同胞他們的健康是第一位,我們在美國很享受,那我們就要幫忙台灣的同胞,WHA是非常重要的,我們的路還很遠,因為慢慢的除了觀察員以外,還必須要做正式的會員。」

還有醫界人士從加州首府沙加緬度遠道而來為台灣發聲。

戴維斯加大醫學院教授陳俊明主治醫師說:「台灣是一個民主自由有主權的國家,2400萬的人民,他的健康,還有衛生,甚至他對於整個世界的貢獻,居然在中國的打壓下,讓世界衛生組織在過去幾年根本就是把台灣,摒棄於門外,這是一個非常不公平,而且對於整個世界衛生來講,會造成一個缺口。」

與會人士也提到,相信美國通過並實施會協助台灣以觀察員身分參與WHA一事,對於推動台灣的參與會有實質作用。

陳俊明說:「在台灣被中國霸凌就是欺壓的情況,也會在美國的帶領下,更是在整個自由世界的支持,台灣一定會成功地回到世界衛生組織。」

活動聯合聲明並強調,台灣絕對是全球後疫情時代,不可多得的關鍵助力。

