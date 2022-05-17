南加台灣長老教會槍案 周姓兇嫌據報不滿兩岸現狀（視頻）

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南加州橙縣Laguna Woods一間台灣基督長老教會週日發生槍擊案，造成一人死亡、5人受傷，台灣外交部證實，死傷者都是台灣僑胞，涉嫌槍手是68歲住在拉斯維加斯的David Chou，當局認為這場槍擊案是出於政治動機，槍手仇視台灣人。

Geneva長老教會週一早上仍處於封鎖狀態，調查人員繼續收集證據，週日上午10點開始的主日崇拜，由於教會牧師李輔仁應邀前往另外一所教會證道，因此安排由台灣來美休假的前牧師張宣信講道，為了歡迎遠道來訪的張牧師夫婦，大約40位教友留下來共進午餐，這是自疫情以來第一次聚會，應該是一個歡樂的場合。

目擊者說，下午1點多，一名華裔男子突然闖入，接著把門鎖上槍開射殺，其中陪著母親來聚會的鄭醫師John Cheng，企圖上前阻止槍手時，連中三槍倒地傷重不治。

槍手繼續隨機開槍，張宣信牧師趁著槍手換彈匣時，拿起椅子投向槍手，使槍手跌倒，這時兩旁的人立即上前一起制服槍手。

橙縣副縣警局長Jeff Hallock說：「我不知道他可能有什麼，或者他是否有更多彈藥，但我可以肯定地說，如果人們沒有干預，情況可能會更糟。」

警方證實，涉嫌槍手是住在拉斯維加斯的68歲的David Chou，他被控一項謀殺重罪和5項謀殺未遂重罪，聯邦調查局則對槍擊案展開仇恨犯罪調查。

當局說，兇嫌對目前中國和台灣之間的政治分歧感到沮喪，他將教堂做為目標。

世界日報報導，有人透露David Chou是外省第二代，立場偏激，但美聯社16日的報導則稱，槍手是一名中國移民，動機是仇恨台灣人民。

發生槍案的台灣長老基督教會會友，多為旅美台人，是南加州會衆最多的教會之一，作禮拜時喜歡用台語。

發生這起憾事，台灣駐美代表蕭美琴感到震驚、難過，並在第一時間表達慰問和哀悼，駐洛杉磯辦事處也啟動緊急應變的計畫。

說：「我們已經立刻透過僑教中心，橙縣的華僑文教中心，僑務委員跟當地社團跟僑胞等管道，來持續瞭解相關的資訊。」

經駐洛杉磯辦事處調查，兇嫌David Chou，中文名字周文偉，1953年在台灣出生，台灣有媒體報導，他是拉斯維加斯和統會的理事。

另一方面，曾擔任民進黨美西黨部執行委員的台灣僑務委員李漢文表示，根據她的了解和研判，認為槍手與受害人並無恩怨，而是刻意針對長老教會為目標，因為在台灣和在海外的長老教會，都是台灣最忠貞的支持者，她也呼籲海外的台灣僑民注意人身安全。

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