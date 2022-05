南加台灣長老教會槍案 周姓兇嫌據報不滿兩岸現狀（視頻）

【KTSF】

南加州橙縣Laguna Woods一間台灣基督長老教會週日發生槍擊案,造成一人死亡、5人受傷,台灣外交部證實,死傷者都是台灣僑胞,涉嫌槍手是68歲住在拉斯維加斯的David Chou,當局認為這場槍擊案是出於政治動機,槍手仇視台灣人。

Geneva長老教會週一早上仍處於封鎖狀態,調查人員繼續收集證據,週日上午10點開始的主日崇拜,由於教會牧師李輔仁應邀前往另外一所教會證道,因此安排由台灣來美休假的前牧師張宣信講道,為了歡迎遠道來訪的張牧師夫婦,大約40位教友留下來共進午餐,這是自疫情以來第一次聚會,應該是一個歡樂的場合。

目擊者說,下午1點多,一名華裔男子突然闖入,接著把門鎖上槍開射殺,其中陪著母親來聚會的鄭醫師John Cheng,企圖上前阻止槍手時,連中三槍倒地傷重不治。

槍手繼續隨機開槍,張宣信牧師趁著槍手換彈匣時,拿起椅子投向槍手,使槍手跌倒,這時兩旁的人立即上前一起制服槍手。

橙縣副縣警局長Jeff Hallock說:「我不知道他可能有什麼,或者他是否有更多彈藥,但我可以肯定地說,如果人們沒有干預,情況可能會更糟。」

警方證實,涉嫌槍手是住在拉斯維加斯的68歲的David Chou,他被控一項謀殺重罪和5項謀殺未遂重罪,聯邦調查局則對槍擊案展開仇恨犯罪調查。

當局說,兇嫌對目前中國和台灣之間的政治分歧感到沮喪,他將教堂做為目標。

世界日報報導,有人透露David Chou是外省第二代,立場偏激,但美聯社16日的報導則稱,槍手是一名中國移民,動機是仇恨台灣人民。

發生槍案的台灣長老基督教會會友,多為旅美台人,是南加州會衆最多的教會之一,作禮拜時喜歡用台語。

發生這起憾事,台灣駐美代表蕭美琴感到震驚、難過,並在第一時間表達慰問和哀悼,駐洛杉磯辦事處也啟動緊急應變的計畫。

說:「我們已經立刻透過僑教中心,橙縣的華僑文教中心,僑務委員跟當地社團跟僑胞等管道,來持續瞭解相關的資訊。」

經駐洛杉磯辦事處調查,兇嫌David Chou,中文名字周文偉,1953年在台灣出生,台灣有媒體報導,他是拉斯維加斯和統會的理事。

另一方面,曾擔任民進黨美西黨部執行委員的台灣僑務委員李漢文表示,根據她的了解和研判,認為槍手與受害人並無恩怨,而是刻意針對長老教會為目標,因為在台灣和在海外的長老教會,都是台灣最忠貞的支持者,她也呼籲海外的台灣僑民注意人身安全。

