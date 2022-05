國民黨駐美副代表黃裕鈞到訪灣區 談朱立倫訪美事宜（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

國民黨駐美副代表黃裕鈞上週六旋風到訪灣區,就國民黨主席朱立倫率團訪美事宜向媒體說明詳情。

國民黨主席朱立倫即將在6月初率團訪美,第一站就會抵達舊金山,4月底剛獲朱立倫指派為國民黨駐美副代表並常駐華府的黃裕鈞,上周六特地來到舊金山,為朱立倫來訪一事做最後的確認,外界關注朱立倫在美國將見到甚麼層級的重量級人士。

黃裕鈞說:「三個行政部門,一個半行政部門,行政部門就是有國務院、國安會、國防部,半個行政部門就是美國在台協會,以及我們有國會的一些拜會,一些公開的演講。」

黃裕鈞強調,詳細的行程將由黨中央公布,他透露安排的過程,感受到美方非常大的誠意。

黃裕鈞說:「主席在美國期間,會接見非常多老朋友跟新朋友,我在安排他所有美國的行程,尤其在華府與美國政要的行程,我只能說我們感到非常大的歡迎,也的確非常的順利,至於說見到甚麼層級,我們希望說來到美國,都是希望有最好的溝通。」

年僅36歲的黃裕鈞,2015年也曾隨著朱立倫到訪美國,頂著Johns Hopkins大學國際政治經濟碩士頭銜的他,被稱為藍營的口譯哥,曾擔任多項黨職,例如國民黨發言人、韓國瑜競選總部副總幹事,以及目前的國際事務部副主任等。

朱立倫此行將為國民黨設立駐美代表處正式揭牌,號稱是「重返美國」,黃裕鈞表示,國民黨從未離開過美國,此舉希望深化國民黨與美國的關係,並讓台灣多元民主的聲音被華盛頓聽到。

黃裕鈞說:「過去國民黨跟美方的溝通並沒有障礙,現在只是加強溝通,這也是反應出美台關係這幾年,它在實質的升溫,所以就如同美方過去曾經講的Tending to Asia,重返亞洲,但從來沒有離開過亞洲,對國民黨也是一樣,我們Tending to America(親美),從來沒有離開過,只是我們建立一個代表處在美國之後,我們可以加強更多的聯繫,比以前做得更多。」

朱立倫早前原本規劃搭乘華航於6月1日晚間抵達,不過最終決定改為搭乘聯航班機,在6月2日清晨6點半左右抵達舊金山國際機場,儘管只在舊金山停留一天,卻安排了滿滿的行程,除了當天上午由國民黨國際事務部安排行程尚未公開,下午將前往華埠聖瑪莉公園,向中華民國國父孫中山銅像致敬,接著步行前往國民黨駐美總支部,聽取美國黨部簡報。

國民黨海外部副主任鍾維君說:「會有獅隊敲鑼打鼓,引導整個訪問團,從Grant Street一直走過來,過來以後第一站就到國父紀念館來。」

隨後拜會洪門致公總堂、合勝堂,以及秉公堂,並在晚上於Foster City的Crown Plaza酒店出席數百人的僑宴。

朱立倫率領的訪問團一行八人,成員包括副主席夏立言、海外部主任陳以信、國際部主任兼駐美代表黃介正、副代表黃裕鈞等,舊金山結束之後,將依序前往華盛頓特區、紐約,以及洛杉磯。

