國民黨駐美副代表黃裕鈞到訪灣區 談朱立倫訪美事宜（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

國民黨駐美副代表黃裕鈞上週六旋風到訪灣區，就國民黨主席朱立倫率團訪美事宜向媒體說明詳情。

國民黨主席朱立倫即將在6月初率團訪美，第一站就會抵達舊金山，4月底剛獲朱立倫指派為國民黨駐美副代表並常駐華府的黃裕鈞，上周六特地來到舊金山，為朱立倫來訪一事做最後的確認，外界關注朱立倫在美國將見到甚麼層級的重量級人士。

黃裕鈞說：「三個行政部門，一個半行政部門，行政部門就是有國務院、國安會、國防部，半個行政部門就是美國在台協會，以及我們有國會的一些拜會，一些公開的演講。」

黃裕鈞強調，詳細的行程將由黨中央公布，他透露安排的過程，感受到美方非常大的誠意。

黃裕鈞說：「主席在美國期間，會接見非常多老朋友跟新朋友，我在安排他所有美國的行程，尤其在華府與美國政要的行程，我只能說我們感到非常大的歡迎，也的確非常的順利，至於說見到甚麼層級，我們希望說來到美國，都是希望有最好的溝通。」

年僅36歲的黃裕鈞，2015年也曾隨著朱立倫到訪美國，頂著Johns Hopkins大學國際政治經濟碩士頭銜的他，被稱為藍營的口譯哥，曾擔任多項黨職，例如國民黨發言人、韓國瑜競選總部副總幹事，以及目前的國際事務部副主任等。

朱立倫此行將為國民黨設立駐美代表處正式揭牌，號稱是「重返美國」，黃裕鈞表示，國民黨從未離開過美國，此舉希望深化國民黨與美國的關係，並讓台灣多元民主的聲音被華盛頓聽到。

黃裕鈞說：「過去國民黨跟美方的溝通並沒有障礙，現在只是加強溝通，這也是反應出美台關係這幾年，它在實質的升溫，所以就如同美方過去曾經講的Tending to Asia，重返亞洲，但從來沒有離開過亞洲，對國民黨也是一樣，我們Tending to America（親美），從來沒有離開過，只是我們建立一個代表處在美國之後，我們可以加強更多的聯繫，比以前做得更多。」

朱立倫早前原本規劃搭乘華航於6月1日晚間抵達，不過最終決定改為搭乘聯航班機，在6月2日清晨6點半左右抵達舊金山國際機場，儘管只在舊金山停留一天，卻安排了滿滿的行程，除了當天上午由國民黨國際事務部安排行程尚未公開，下午將前往華埠聖瑪莉公園，向中華民國國父孫中山銅像致敬，接著步行前往國民黨駐美總支部，聽取美國黨部簡報。

國民黨海外部副主任鍾維君說：「會有獅隊敲鑼打鼓，引導整個訪問團，從Grant Street一直走過來，過來以後第一站就到國父紀念館來。」

隨後拜會洪門致公總堂、合勝堂，以及秉公堂，並在晚上於Foster City的Crown Plaza酒店出席數百人的僑宴。

朱立倫率領的訪問團一行八人，成員包括副主席夏立言、海外部主任陳以信、國際部主任兼駐美代表黃介正、副代表黃裕鈞等，舊金山結束之後，將依序前往華盛頓特區、紐約，以及洛杉磯。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。