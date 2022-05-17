醫療專家對疫情會否在夏季升溫意見分歧

May 17, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 張擎鳳報導】

美國的Omicron感染個案增加，有高級衛生官員警告民眾，疫情尚未過去，但專家對疫情是否會在夏季升溫存在分歧。

現時天氣回暖，在美國各州的Omicron個案都有增加，到了夏天情況會如何？

前白宮抗疫統籌Deborah Birx說：「我擔心夏天，擔心個案在未來三到四週內在南方激增

但前FDA專員和現任Pfizer董事會成員Scott Gottlieb醫生並不相信Covid個案激增期就快來臨。

Gottlieb醫生說：「我相信個案會繼續下降，城市收集的廢水數據確實，顯示總體個案正在下降，今夏不應該出現大波感染

Gottlieb醫生說，Omicron變種病毒確實會在秋季構成潛在風險。

Gottlieb醫生說：「重要的是了解目前正在開發的新配方疫苗，是否更能對抗BA.2變種

CDC疾控中心的最新數據顯示，大約66%的美國人至少接種了最初的一系列完整疫苗，而大約31%的人接種了加強劑。

加強劑接種量在東北部最高，但在南方最低，只有不到4分之1的人口接種了加強劑。

美國因新型肺炎而死亡的人數已經突破100萬，4分之3的死者是65歲及以上的人，死亡的男性多於女性，白人佔總體死亡人數的大部分，但黑人、西語裔和美洲原住民死於新型肺炎的可能性，大約是白人的兩倍。

根據CDC疾控中心的數據，未接種疫苗的人死於新型肺炎的風險，是完全接種疫苗的人的10倍。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


20 − eight =