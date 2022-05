醫療專家對疫情會否在夏季升溫意見分歧

【KTSF 張擎鳳報導】

美國的Omicron感染個案增加,有高級衛生官員警告民眾,疫情尚未過去,但專家對疫情是否會在夏季升溫存在分歧。

現時天氣回暖,在美國各州的Omicron個案都有增加,到了夏天情況會如何?

前白宮抗疫統籌Deborah Birx說:「我擔心夏天,擔心個案在未來三到四週內在南方激增

但前FDA專員和現任Pfizer董事會成員Scott Gottlieb醫生並不相信Covid個案激增期就快來臨。

Gottlieb醫生說:「我相信個案會繼續下降,城市收集的廢水數據確實,顯示總體個案正在下降,今夏不應該出現大波感染

Gottlieb醫生說,Omicron變種病毒確實會在秋季構成潛在風險。

Gottlieb醫生說:「重要的是了解目前正在開發的新配方疫苗,是否更能對抗BA.2變種

CDC疾控中心的最新數據顯示,大約66%的美國人至少接種了最初的一系列完整疫苗,而大約31%的人接種了加強劑。

加強劑接種量在東北部最高,但在南方最低,只有不到4分之1的人口接種了加強劑。

美國因新型肺炎而死亡的人數已經突破100萬,4分之3的死者是65歲及以上的人,死亡的男性多於女性,白人佔總體死亡人數的大部分,但黑人、西語裔和美洲原住民死於新型肺炎的可能性,大約是白人的兩倍。

根據CDC疾控中心的數據,未接種疫苗的人死於新型肺炎的風險,是完全接種疫苗的人的10倍。

