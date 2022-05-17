當局指水牛城超市血案屬仇恨犯罪 退休警與槍手駁火後喪命

May 17, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(Fox News / YouTube)

【KTSF 朱慧琪報導】

紐約州水牛城超巿槍擊案的死者共有10人，年輕介乎32至86歲，其中一名死者是退休警察，在案發時曾嘗試保護其他人，與槍手駁火。

67歲的Hayward Patterson是一間教會的執事，他朋友表示，平日如果其他人沒有車，Patterson會經常自願開車，接送人到這間超市。

Patterson友人Lenny Lane說：「執事Patterson會從超市接送其他人，使他們能夠繼續生活。」

77歲的Pearl Young是代課老師，她的家人聲稱她是社區的棟樑，55歲的保安員Aaron Salter也是退休警察，他曾與槍手駁火。

水牛城市長Byron Brown說：「Salter是英雄，他試圖保護超市裡的人，試圖挽救生命，但就在過程中喪命。」

最年長的死者，86歲的Ruth Whitfield，是退休Buffalo消防局長的母親，他們一家聯同律師週一向媒體表達不滿，並認為不公平。

槍擊案一共造成10人死亡，3人受傷，未清楚傷者情況。

聯邦調查局（FBI）正在調查這宗槍擊案，它既是仇恨犯罪，也是出於種族動機的暴力極端主義案件。

美聯社的分析指出，這個現象反映目前一股名為「大替代」（Great Replacement）的思潮正在影響美國主流社會，而「大代替」源自2011年同名的法國書籍，內容指中東非洲人正取代白種歐洲人，應用到美國成為一種「非白人的移民取代白人」的陰謀論。

分析指，美國有3分之1的人相信，左翼及民主黨人正在實行「大替代」的移民政策，來爭取及擴展移民選票，以謀取政治利益，受損害的是白人。

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