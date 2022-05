當局指水牛城超市血案屬仇恨犯罪 退休警與槍手駁火後喪命

【KTSF 朱慧琪報導】

紐約州水牛城超巿槍擊案的死者共有10人,年輕介乎32至86歲,其中一名死者是退休警察,在案發時曾嘗試保護其他人,與槍手駁火。

67歲的Hayward Patterson是一間教會的執事,他朋友表示,平日如果其他人沒有車,Patterson會經常自願開車,接送人到這間超市。

Patterson友人Lenny Lane說:「執事Patterson會從超市接送其他人,使他們能夠繼續生活。」

77歲的Pearl Young是代課老師,她的家人聲稱她是社區的棟樑,55歲的保安員Aaron Salter也是退休警察,他曾與槍手駁火。

水牛城市長Byron Brown說:「Salter是英雄,他試圖保護超市裡的人,試圖挽救生命,但就在過程中喪命。」

最年長的死者,86歲的Ruth Whitfield,是退休Buffalo消防局長的母親,他們一家聯同律師週一向媒體表達不滿,並認為不公平。

槍擊案一共造成10人死亡,3人受傷,未清楚傷者情況。

聯邦調查局(FBI)正在調查這宗槍擊案,它既是仇恨犯罪,也是出於種族動機的暴力極端主義案件。

美聯社的分析指出,這個現象反映目前一股名為「大替代」(Great Replacement)的思潮正在影響美國主流社會,而「大代替」源自2011年同名的法國書籍,內容指中東非洲人正取代白種歐洲人,應用到美國成為一種「非白人的移民取代白人」的陰謀論。

分析指,美國有3分之1的人相信,左翼及民主黨人正在實行「大替代」的移民政策,來爭取及擴展移民選票,以謀取政治利益,受損害的是白人。

