舊金山無家可歸者人數減 但南灣上升（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

舊金山(三藩市)市長布里德週一公佈兩年一度無家可歸者的人口統計數字,初步數據顯示,舊金山無家可歸的人數減少15%,但是南灣Santa Clara縣和聖荷西市,露宿者數字反而上升。

根據PIT(Point in Time)無家可歸人口普查計算,2019至2022年期間,舊金山內無家可歸者減少了15%,露宿者則者減少了3.5%搬進避難所,過渡性房屋的人增加18%,超過一年以上的長期無家可歸者也減少了11%,另外,無人陪伴的青年減少6%,而育兒的青年家庭減少47%。

但是南灣Santa Clara縣,以及聖荷西市的露宿者都增加了,分別增加3%至10,028人,在聖何西市增加了11%至6,739人,但是在該社區看到生活在戶外的無家可歸者則減少了,Santa Clara縣減少了3%,而聖荷西市則減少了2%,因為在過去三年間,聖荷西將臨時房屋和臨時庇護所擴大了25%。

PIT是兩年一次的無家可歸者人口統計,去年由於疫情而取消,因此這是舊金山自2019年以來第一次的統計。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。