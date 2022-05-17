舊金山無家可歸者人數減 但南灣上升（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

舊金山（三藩市）市長布里德週一公佈兩年一度無家可歸者的人口統計數字，初步數據顯示，舊金山無家可歸的人數減少15%，但是南灣Santa Clara縣和聖荷西市，露宿者數字反而上升。

根據PIT（Point in Time）無家可歸人口普查計算，2019至2022年期間，舊金山內無家可歸者減少了15%，露宿者則者減少了3.5%搬進避難所，過渡性房屋的人增加18%，超過一年以上的長期無家可歸者也減少了11%，另外，無人陪伴的青年減少6%，而育兒的青年家庭減少47%。

但是南灣Santa Clara縣，以及聖荷西市的露宿者都增加了，分別增加3%至10,028人，在聖何西市增加了11%至6,739人，但是在該社區看到生活在戶外的無家可歸者則減少了，Santa Clara縣減少了3%，而聖荷西市則減少了2%，因為在過去三年間，聖荷西將臨時房屋和臨時庇護所擴大了25%。

PIT是兩年一次的無家可歸者人口統計，去年由於疫情而取消，因此這是舊金山自2019年以來第一次的統計。

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