B提案建議發債及向屋主徵稅 為Alameda聯合校區籌募經費（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

6月選舉在即，Alameda聯合校區有一項公債提案，若果通過，校區會得到2億9千8百萬元去改善學校的設備。

B提案建議發行2億9千8百萬元公債，在未來35年，向Alameda校區內的所有屋主徵稅，房屋估值每10萬元就會收45元，如果房屋價值100萬元，每年就會收450元。

加上其它Alameda聯合校區正在徵收的稅項，B提案一旦獲得通過，區內屋主平均每年要繳交1,940元。

根據The Mercury News，B提案需要55%的選民支持才會通過。

這筆公債會升級老化的課室、活化學校的歷史建築，以及用作其他改善工程。

一個反對提案的家長說，如果校區需要錢，就應該徵收特別地稅而不是公債，因為特別地稅不需要支付利息。

他又指，雖然對提案有不滿，但不代表他反對向學校撥款。

批評人士又指出，目前長者享有豁免繳納特別地稅的優惠，將不適用於公債。

校區發言人就指，公債是利多於弊，她說如果徵收特別地稅，一間2000呎的屋，每年就需要收大約1270元，屋主的負擔會比公債重。

而除了這項B提案，早於2014年亦有另一項I提案通過，進行區內第一階段的學校改善工程，這項公債提案直至2044年，房屋估值每10萬就會收60元，這項I提案預計收益約1億7千9百萬，但整項改善工程計劃需要超過5億9千萬，所以校區就需要更多的撥款去改善學校的設施。

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