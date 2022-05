B提案建議發債及向屋主徵稅 為Alameda聯合校區籌募經費（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

6月選舉在即,Alameda聯合校區有一項公債提案,若果通過,校區會得到2億9千8百萬元去改善學校的設備。

B提案建議發行2億9千8百萬元公債,在未來35年,向Alameda校區內的所有屋主徵稅,房屋估值每10萬元就會收45元,如果房屋價值100萬元,每年就會收450元。

加上其它Alameda聯合校區正在徵收的稅項,B提案一旦獲得通過,區內屋主平均每年要繳交1,940元。

根據The Mercury News,B提案需要55%的選民支持才會通過。

這筆公債會升級老化的課室、活化學校的歷史建築,以及用作其他改善工程。

一個反對提案的家長說,如果校區需要錢,就應該徵收特別地稅而不是公債,因為特別地稅不需要支付利息。

他又指,雖然對提案有不滿,但不代表他反對向學校撥款。

批評人士又指出,目前長者享有豁免繳納特別地稅的優惠,將不適用於公債。

校區發言人就指,公債是利多於弊,她說如果徵收特別地稅,一間2000呎的屋,每年就需要收大約1270元,屋主的負擔會比公債重。

而除了這項B提案,早於2014年亦有另一項I提案通過,進行區內第一階段的學校改善工程,這項公債提案直至2044年,房屋估值每10萬就會收60元,這項I提案預計收益約1億7千9百萬,但整項改善工程計劃需要超過5億9千萬,所以校區就需要更多的撥款去改善學校的設施。

