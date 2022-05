【有線新聞】

美國共和黨代表團突然到訪烏克蘭,與總統澤連斯基會晤。

代表團由參議院少數黨領袖麥康奈爾率領,抵達首都基輔。澤連斯基親自迎接,澤連斯基指這次到訪問象徵美國跨黨派對烏克蘭的有力支持,又指此行亦展現對民主價值觀及自由的支持。

美國民主黨在月初已由眾議院議長佩洛西率團訪問當地,亦獲澤連斯基接見。

澤連斯基日前表示,希望美國參議院迅速通過對烏克蘭增加約400億美元援助。

