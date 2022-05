烏克蘭東部戰線阻截俄軍渡河推進 情報指千名俄軍死亡

【有線新聞】

烏克蘭在東部戰線成功阻截俄軍渡河推進,英國情報估計,有過千名俄軍死亡。烏克蘭總統澤連斯基稱戰事未見終點,又指法國總統馬克龍提議「割地講和」是毫無道理,重申寸土不讓。

烏克蘭軍方發放片段稱炸毀俄軍架設的浮橋,成功阻止俄軍橫渡北頓涅茨河推進,行動中摧毀至少幾十架俄軍坦克和其他軍備。

英國國防部情報指俄軍經此一役,至少一個營級戰鬥群全軍覆沒,估計過千人陣亡,又認為俄軍在衝突前線冒險渡河,反映指揮官受壓需盡早取得戰果。

頓巴斯戰局僵持不下,烏克蘭部隊反擊取回多個村落控制權,但未能完全阻止俄軍推進。

盧甘斯克地區守軍將領指控,俄軍連續炮轟當地住宅區,並進佔城鎮魯別日諾耶。不過由開戰之初一直受猛攻的東北大城哈爾科夫戰況好轉,守軍成功將俄羅斯部隊迫退回北面。

烏克蘭總統澤連斯基明言,難以預料戰爭會延續多久,又透露法國總統馬克龍為了促成和談而向他提議犧牲部分領土,以保存俄羅斯總統普京顏面。澤連斯基重申寸土不讓,直指馬克龍試圖為俄羅斯找下台階是徒勞。

法國愛麗舍宮否認,稱馬克龍從未在與澤連斯基協商前就與普京討論任何方案。德國總理朔爾茨亦與普京通電,促請對方盡快停火。歐盟已預告會額外向烏克蘭提供5億歐元的重型武器。

美俄同日則展開俄烏戰事爆發以來最高層級對話,美國防長奧斯汀致電俄羅斯防長紹伊古,要求停火、保持對話,但美方稱約一小時通話中無取得任何即時成果。

