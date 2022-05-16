烏克蘭東部戰線阻截俄軍渡河推進 情報指千名俄軍死亡

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烏克蘭在東部戰線成功阻截俄軍渡河推進，英國情報估計，有過千名俄軍死亡。烏克蘭總統澤連斯基稱戰事未見終點，又指法國總統馬克龍提議「割地講和」是毫無道理，重申寸土不讓。

烏克蘭軍方發放片段稱炸毀俄軍架設的浮橋，成功阻止俄軍橫渡北頓涅茨河推進，行動中摧毀至少幾十架俄軍坦克和其他軍備。

英國國防部情報指俄軍經此一役，至少一個營級戰鬥群全軍覆沒，估計過千人陣亡，又認為俄軍在衝突前線冒險渡河，反映指揮官受壓需盡早取得戰果。

頓巴斯戰局僵持不下，烏克蘭部隊反擊取回多個村落控制權，但未能完全阻止俄軍推進。

盧甘斯克地區守軍將領指控，俄軍連續炮轟當地住宅區，並進佔城鎮魯別日諾耶。不過由開戰之初一直受猛攻的東北大城哈爾科夫戰況好轉，守軍成功將俄羅斯部隊迫退回北面。

烏克蘭總統澤連斯基明言，難以預料戰爭會延續多久，又透露法國總統馬克龍為了促成和談而向他提議犧牲部分領土，以保存俄羅斯總統普京顏面。澤連斯基重申寸土不讓，直指馬克龍試圖為俄羅斯找下台階是徒勞。

法國愛麗舍宮否認，稱馬克龍從未在與澤連斯基協商前就與普京討論任何方案。德國總理朔爾茨亦與普京通電，促請對方盡快停火。歐盟已預告會額外向烏克蘭提供5億歐元的重型武器。

美俄同日則展開俄烏戰事爆發以來最高層級對話，美國防長奧斯汀致電俄羅斯防長紹伊古，要求停火、保持對話，但美方稱約一小時通話中無取得任何即時成果。

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