美國多地有示威集會 支持合法墮胎權利

【KTSF】

美國多個地方包括舊金山(三藩市)有示威集會支持合法墮胎權利,抗議聯邦最高法院保守派多數大法官,有意推翻1973年Roe v. Wade案對婦女墮胎權的憲法保障。

自從本月較早時,聯邦最高法院保守派多數大法官同意推翻1973年Roe v. Wade案的草案外洩後,全國掀起一股示威浪潮,舊金山週六多個地區都有市民上街集會,支持合法墮胎權利。

Palo Alto的集會就是全國300幾場集會的其中一個,有來自Los Altos的市民說,社會應該是要進步而不是退步,推翻Roe v. Wade案,會令社會退步幾十年,推翻容許婦女合法墮胎,就猶如奴隸制一樣。

亦有市民說,女性需要選擇,什麼時候生育,應該由女性自己負責。

對於有人質疑上街能否影響最高法院的決定,就有市民表示,坐以待斃並不是一個選擇,呼籲大眾動員投票反對最高法院的決定。

除了女性外,亦有不少男性參與集會,一名男性說,作為一個居住於Palo Alto的白人,深信應該運用自己的優勢,去為有需要的人爭取權益。

灣區週六有最少五個大型集會及遊行,市民指於將來幾個禮拜亦會繼續上街抗議,指合法墮胎爭取是基本人權,上街發聲是為了下一代的將來。

