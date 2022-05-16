美國多地有示威集會 支持合法墮胎權利

May 16, 2022 新聞, 灣區新聞, 熱點關注
(Mark Dixon / CC BY 2.0)

【KTSF】

美國多個地方包括舊金山（三藩市）有示威集會支持合法墮胎權利，抗議聯邦最高法院保守派多數大法官，有意推翻1973年Roe v. Wade案對婦女墮胎權的憲法保障。

自從本月較早時，聯邦最高法院保守派多數大法官同意推翻1973年Roe v. Wade案的草案外洩後，全國掀起一股示威浪潮，舊金山週六多個地區都有市民上街集會，支持合法墮胎權利。

Palo Alto的集會就是全國300幾場集會的其中一個，有來自Los Altos的市民說，社會應該是要進步而不是退步，推翻Roe v. Wade案，會令社會退步幾十年，推翻容許婦女合法墮胎，就猶如奴隸制一樣。

亦有市民說，女性需要選擇，什麼時候生育，應該由女性自己負責。

對於有人質疑上街能否影響最高法院的決定，就有市民表示，坐以待斃並不是一個選擇，呼籲大眾動員投票反對最高法院的決定。

除了女性外，亦有不少男性參與集會，一名男性說，作為一個居住於Palo Alto的白人，深信應該運用自己的優勢，去為有需要的人爭取權益。

灣區週六有最少五個大型集會及遊行，市民指於將來幾個禮拜亦會繼續上街抗議，指合法墮胎爭取是基本人權，上街發聲是為了下一代的將來。

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