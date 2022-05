北韓官媒稱用藥不慎致死佔多數 正宣傳抗疫常識

【有線新聞】

北韓公布過去一日再多15人死於疫情,新增近30萬宗發燒病例,官媒指用藥不慎致死的佔大多數,正加緊宣傳衛生常識。

北韓官媒朝中社報道,全國過去一日再多近30萬宗發燒病例,比前一天的17萬宗明顯急增,另外再多15人死亡,自官方公布出現疫情以來合共逾82萬宗發燒病例,約32萬人正接受治療,累計42人死亡。

報道提到死亡個案中,缺乏對Omicron病毒的認識和不了解治療方法以致用藥不慎致死的佔大多數,當局加緊宣傳衛生常識,消除公眾對疫情的恐懼。

朝鮮中央電視台周六晚播出醫生建議,市民因應發燒、頭痛、肌肉及關節酸痛等症狀服用不同藥物,又建議用鹽水漱口,每日喝三次金銀花或柳葉茶。

北韓全國自上周四起分區封閉,按工作、生產或居住單位隔離,並篩查市民,同時穩定日常用品供應,以免居民物資短缺。

朝中社報道,除了北韓領袖金正恩,執政黨及政府領導層亦積極捐出剩餘藥物,形容國家採取迅速措施控制疫情。外電報道未有跡象顯示平壤計劃接受外界疫苗和援助。

