舊金山多位民選官員及社區領袖集會 反對罷免博徹思（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)地檢官博徹思將在6月7日面臨罷免選舉,週五多位民選官員及社區領袖在舊金山華埠花園角舉行反對H提案的集會,齊聲反對罷免博徹思。

今年3月時,Safer SF without Boudin發布的民意調查結果顯示,68%的舊金山選民在下月選舉中支持H提案罷免博徹思,受訪者當中,64%是註冊民主黨人。

而對地檢官博徹思的罷免行動已經開始投票,週五多位華裔民選官員及社區領導,在舊金山華埠花園角舉行集會反對H提案,在場有超過70人出席,他們期間不停呼叫口號。

他們齊聲呼籲華裔社區,要了解和清楚罷免行動背後的真相,他們指支持罷免的團體,正煽動亞裔對反仇亞的恐慌情緒。

鄧孟詩說:「罷免我們檢察官的團體,正利用這些情緒製造一個政治格局,罷免一個十分尊重華人,非常有能力可以幫助華人在施法上得到公義和有愛心的檢察官。」

退休法官鄧孟詩指出,舊金山的治安問題並不是檢察官一人可以解決,市長、市府和警察局亦有責任和能力去解決治安問題,但就沒有做到。

她同時提醒華裔選民要認清真相,反對H提案,她表示,已經聯同17位退休法官堅決反對H提案,鄧孟詩認為如果罷免成功的話,會帶來深遠的後果。

鄧孟詩說:「社區將會十分混亂,因為他創立下的優良舉動,例如創立七人小組,專門針對華人犯罪案件會否保留,我不知道。」

博徹思也呼籲大家反對H提案,好讓他可以繼續服務華人的社群。

博徹思說:「我們辦公室的中文員工人數增加了500%以上,我們任命了第一位華裔美國人,領導受害者服務部門,已經實施了州政策中的要求法院為每個受害者提供認證口譯員的政策,這樣,他們在法庭上就可以了解程序。」

博徹思也指出,針對華埠的ADA殘障人法的訴訟,正在進行當中,所以希望可以繼續完成任務。

