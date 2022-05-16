舊金山第六區市議員麥德誠會見中文媒體（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

剛被舊金山市長布里德委任為第六區市議員的麥德誠（Matt Dorsey），週五特別會見中文媒體，談到上任後他將優先處理的問題，就是加強警力。

麥德誠20年前就開始在舊金山市政廳工作，在市府律師辦公室14年，之後到公關公司當合夥人4年，兩年前加入舊金山警察部門的管理層，擔任策略公關主任。

麥德誠表示，之前沒有想過要當市議員，但是自己也是長期面對酗酒和濫用藥物問題，他在見到舊金山經歷嚴重的用藥過量而死亡的案例，認為自己應該出來盡一分力。

麥德誠引述市府數據，自2020年1月開始到今年5月1日，在舊金山有近1,500人死於用藥過度，比死於新冠肺炎的865人來得多，來凸顯濫用藥物的嚴重性。

在治安方面，麥德誠表示，警察部門現在的警察人數比縣府制定的少25%，這意味著舊金山的警察不能做他們想要的巡邏工作。

麥德誠說：「在理想的情況下，你要警察部份時間用在處理911電話的生死緊急狀況，也要有足夠時間和店主溝通，像中央警署的警員，能夠有所需的語言能力如用粵語，和他們服務的人溝通，也要這些人對他們有了解。」

麥德誠也提到，舊金山目前面對的仇恨問題，在2021年增加6倍，是警察局長和地檢處都重視的問題。

在選區重劃之前，第六區包括毒品嚴重氾濫的田德隆區，麥德誠認為應該從新的角度找出解決問題的方法，例如市府有輔導員不夠的問題，最理想的輔導員可以是本身濫用藥物的人，因為他們更能夠了解問題。

麥德誠說：「我有大的野心和想法，但是不要過於規定性的處理問題，我想要的是歡迎這種新的意見。」

在已經生效的選區劃分之後，田德隆區已經納入第五區西增區，而麥德誠也表示，將在今年底的市議員選舉中，競選市議員整個四年任期。

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