舊金山第六區市議員麥德誠會見中文媒體（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

剛被舊金山市長布里德委任為第六區市議員的麥德誠(Matt Dorsey),週五特別會見中文媒體,談到上任後他將優先處理的問題,就是加強警力。

麥德誠20年前就開始在舊金山市政廳工作,在市府律師辦公室14年,之後到公關公司當合夥人4年,兩年前加入舊金山警察部門的管理層,擔任策略公關主任。

麥德誠表示,之前沒有想過要當市議員,但是自己也是長期面對酗酒和濫用藥物問題,他在見到舊金山經歷嚴重的用藥過量而死亡的案例,認為自己應該出來盡一分力。

麥德誠引述市府數據,自2020年1月開始到今年5月1日,在舊金山有近1,500人死於用藥過度,比死於新冠肺炎的865人來得多,來凸顯濫用藥物的嚴重性。

在治安方面,麥德誠表示,警察部門現在的警察人數比縣府制定的少25%,這意味著舊金山的警察不能做他們想要的巡邏工作。

麥德誠說:「在理想的情況下,你要警察部份時間用在處理911電話的生死緊急狀況,也要有足夠時間和店主溝通,像中央警署的警員,能夠有所需的語言能力如用粵語,和他們服務的人溝通,也要這些人對他們有了解。」

麥德誠也提到,舊金山目前面對的仇恨問題,在2021年增加6倍,是警察局長和地檢處都重視的問題。

在選區重劃之前,第六區包括毒品嚴重氾濫的田德隆區,麥德誠認為應該從新的角度找出解決問題的方法,例如市府有輔導員不夠的問題,最理想的輔導員可以是本身濫用藥物的人,因為他們更能夠了解問題。

麥德誠說:「我有大的野心和想法,但是不要過於規定性的處理問題,我想要的是歡迎這種新的意見。」

在已經生效的選區劃分之後,田德隆區已經納入第五區西增區,而麥德誠也表示,將在今年底的市議員選舉中,競選市議員整個四年任期。

