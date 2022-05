【KTSF】

在紐約水牛城超市槍擊案發生後不久,南加州洛杉磯週六也發生超市槍擊案,有一個人中槍,槍手逃逸。

槍擊案發生在洛杉磯的Grand Central Market食品市場外面,令市場內的顧客驚慌走避,警察到場為行人路上中槍的男子急救。

消息指,槍手是一名年輕白人男子,他在事後逃逸,警方正在追查他,目前沒有更多的細節。

食品市場的聲明就強調,槍擊案並不是發生在商場裡面,而事件涉及兩個人之間的一次零星事故。

