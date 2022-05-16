警方指南加教堂血案槍手是中國移民 動機是仇恨台灣人

【KTSF 張擎鳳報導】
當地警方說，Laguna Woods社區教堂槍擊案的槍手是一名中國移民，動機是仇恨台灣人。
南加州橙縣警方週一透露，槍手David Chou在南加州的一座教堂涉嫌殺死了52歲的John Cheng，並打傷了另外四男一女，傷者年齡介乎66歲到86歲，全部是亞裔。
橙縣警局長Don Barnes說：「根據我們收集的證據，這是出於政治動機的仇恨事件，這個人自己對整個台灣社區有所不滿。」
Barnes說，David Chou並不是該教堂的教友，他開車到橙縣的教堂後，鎖好門，並開始開槍，槍手在教堂內放置了4個類似自製燃燒彈的裝置。
死者John Cheng英勇地衝向槍手，試圖解除他的武裝，一個牧師用椅子擊中槍手的頭部，在場的教友用電線將他綁住，但John Cheng中槍身亡，他留下妻兒三人。
橙縣警局發推文指，拉斯維加斯居民68歲的David Chou被控一項謀殺罪，和五項謀殺未遂罪。
ATF煙酒武器及炸藥局駐洛杉磯的人員就透露，David Chou在拉斯維加斯合法購買了兩支9毫米手槍。
(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。
Be the first to comment