警方指南加教堂血案槍手是中國移民 動機是仇恨台灣人

【KTSF 張擎鳳報導】

當地警方說，Laguna Woods社區教堂槍擊案的槍手是一名中國移民，動機是仇恨台灣人。

南加州橙縣警方週一透露，槍手David Chou在南加州的一座教堂涉嫌殺死了52歲的John Cheng，並打傷了另外四男一女，傷者年齡介乎66歲到86歲，全部是亞裔。

橙縣警局長Don Barnes說：「根據我們收集的證據，這是出於政治動機的仇恨事件，這個人自己對整個台灣社區有所不滿。」

Barnes說，David Chou並不是該教堂的教友，他開車到橙縣的教堂後，鎖好門，並開始開槍，槍手在教堂內放置了4個類似自製燃燒彈的裝置。

死者John Cheng英勇地衝向槍手，試圖解除他的武裝，一個牧師用椅子擊中槍手的頭部，在場的教友用電線將他綁住，但John Cheng中槍身亡，他留下妻兒三人。

橙縣警局發推文指，拉斯維加斯居民68歲的David Chou被控一項謀殺罪，和五項謀殺未遂罪。

ATF煙酒武器及炸藥局駐洛杉磯的人員就透露，David Chou在拉斯維加斯合法購買了兩支9毫米手槍。

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