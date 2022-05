警方指南加教堂血案槍手是中國移民 動機是仇恨台灣人

【KTSF 張擎鳳報導】

當地警方說,Laguna Woods社區教堂槍擊案的槍手是一名中國移民,動機是仇恨台灣人。

南加州橙縣警方週一透露,槍手David Chou在南加州的一座教堂涉嫌殺死了52歲的John Cheng,並打傷了另外四男一女,傷者年齡介乎66歲到86歲,全部是亞裔。

橙縣警局長Don Barnes說:「根據我們收集的證據,這是出於政治動機的仇恨事件,這個人自己對整個台灣社區有所不滿。」

Barnes說,David Chou並不是該教堂的教友,他開車到橙縣的教堂後,鎖好門,並開始開槍,槍手在教堂內放置了4個類似自製燃燒彈的裝置。

死者John Cheng英勇地衝向槍手,試圖解除他的武裝,一個牧師用椅子擊中槍手的頭部,在場的教友用電線將他綁住,但John Cheng中槍身亡,他留下妻兒三人。

橙縣警局發推文指,拉斯維加斯居民68歲的David Chou被控一項謀殺罪,和五項謀殺未遂罪。

ATF煙酒武器及炸藥局駐洛杉磯的人員就透露,David Chou在拉斯維加斯合法購買了兩支9毫米手槍。

