金正恩稱要改善藥物供應短缺 下令人民軍加入抗疫

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北韓過去一天再多8人死於疫情，新增超過39萬宗發燒病例。領袖金正恩到訪平壤多間藥店，強調要改善藥物供應短缺問題，又批評多個部門的官員沒盡責抗疫，下令人民軍軍醫部門確保藥物供應穩定。

疫情升溫，北韓下令緊急釋放國家儲備藥物，全部藥店24小時營業後，領袖金正恩在多名官員陪同下，到訪平壤大同江區多間藥店，了解藥物供應和銷售。朝中社報道，金正恩了解居民現時最需要的藥物和價錢，藥店提供的藥物種類、藥物保管是否合符規定以及藥店是否按規定營業等。

他批評大部分藥店只有陳列櫃，沒保管藥物的區域，衛生環境不達標，店員沒穿著適當衛生服裝，強調要盡快糾正藥物供應體系問題。

金正恩視察藥店前召開中央政治局緊急協調會議，宣布勞動黨中央軍事委員會下令軍醫部門加入抗疫，穩定平壤市內藥物供應。

他指即使已指示藥店全日營業都未能落實，藥店得不到足夠的藥物，國家調撥的藥物未能通過藥店及時正確送到居民手中，是因為內閣和保健部門對當前危機缺乏認識，沒竭盡全力行動，批評他們工作態度不負責任，司法檢察部門沒做好保障藥物供應行政命令的法律監控，認為中央檢察院院長不擔當、不作為，在嚴重時局有責不負、無所作為。

北韓過去一天，新增超過39萬宗發燒病例，再多8人死亡，超過15萬人痊癒，自官方公布疫情出現至今，超過120萬宗發燒病例，累計50人死亡。

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