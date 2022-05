金正恩稱要改善藥物供應短缺 下令人民軍加入抗疫

【有線新聞】

北韓過去一天再多8人死於疫情,新增超過39萬宗發燒病例。領袖金正恩到訪平壤多間藥店,強調要改善藥物供應短缺問題,又批評多個部門的官員沒盡責抗疫,下令人民軍軍醫部門確保藥物供應穩定。

疫情升溫,北韓下令緊急釋放國家儲備藥物,全部藥店24小時營業後,領袖金正恩在多名官員陪同下,到訪平壤大同江區多間藥店,了解藥物供應和銷售。朝中社報道,金正恩了解居民現時最需要的藥物和價錢,藥店提供的藥物種類、藥物保管是否合符規定以及藥店是否按規定營業等。

他批評大部分藥店只有陳列櫃,沒保管藥物的區域,衛生環境不達標,店員沒穿著適當衛生服裝,強調要盡快糾正藥物供應體系問題。

金正恩視察藥店前召開中央政治局緊急協調會議,宣布勞動黨中央軍事委員會下令軍醫部門加入抗疫,穩定平壤市內藥物供應。

他指即使已指示藥店全日營業都未能落實,藥店得不到足夠的藥物,國家調撥的藥物未能通過藥店及時正確送到居民手中,是因為內閣和保健部門對當前危機缺乏認識,沒竭盡全力行動,批評他們工作態度不負責任,司法檢察部門沒做好保障藥物供應行政命令的法律監控,認為中央檢察院院長不擔當、不作為,在嚴重時局有責不負、無所作為。

北韓過去一天,新增超過39萬宗發燒病例,再多8人死亡,超過15萬人痊癒,自官方公布疫情出現至今,超過120萬宗發燒病例,累計50人死亡。

