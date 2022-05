加州州長紐森建議撥款數十億 吸引大企業留在加州

【KTSF】

加州州長紐森在預算中建議撥款數十億,將許多大型企業保留在加州,但這舉動並不一定會阻止這些商業撤離。

針對一些企業撤離加州,紐森沒有指名道姓,但卻說有一些撤離加州的公司,現在卻說要是職員必須到加州進行墮胎手術,將支付職員的開支,對此感到矛盾。

但是近來眾人關注的,就是將總部從Palo Alto搬遷到德州的Tesla,面對聯邦法院推翻墮胎法之際,Tesla宣布將為職員支付到外州進行墮胎手術的相關費用。

根據史丹福大學Hoover研究所的統計,近年來有超過270間公司撤離加州。

紐森宣布一系列吸引企業來加州的21億元配套,包括稅務優惠和免交三年的銷售稅,他也強調,加州的價值觀,是讓加州在西方世界成為最具競爭力經濟的其中一個因素。

但是商業普查研究發現,加州在一些地方,並沒有比其他州來得強,美國全國在4月的新商業註冊整體上有上升,尤其是地圖中橙色的州,包括德州,但是在加州,新商業註冊卻下降25%,紐森的預算中,將豁免新商業的註冊費,並資助這些新商業在技術上的開支。

至於上個月下降的新商業註冊是一次例外,還是一個趨勢,有待觀察。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。